大谷翔平以DH奪MVP？資深記者替Lindor抱屈：誰叫他總是佔據頭條

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，昨（9）日在對陣守護者隊的比賽上，在5局下半敲出一發特大號的陽春彈，正式締造單季「46轟46盜」的史無前例成績，將繼續朝著「50轟50盜」超狂紀錄發起挑戰。不過大谷能否以指定打擊（DH）身分奪下國聯MVP，目前外界則是看法不一，稍早資深記者Jon Heyman則撰文寫下：「大谷翔平很有機會拿下（國聯MVP），因為他總是佔據新聞頭條。」疑似是在暗酸大谷，同時他也替大都會球星Francisco Lindor抱屈。
大谷、Lindor誰較有機會奪MVP 資深記者提出看法
根據美國媒體《紐約時報》資深記者Jon Heyman稍早撰文，其中他針對大谷翔平與大都會隊球星Francisco Lindor，誰較有機會能夠拿下今年的國聯MVP進行分析，而Heyman雖然看好大谷很有機會能拿下，不過同時也替Lindor抱不平。
Jon Heyman首先在文章內寫下：「大都會隊的全能、全能、雙能的巨星Francisco Lindor，很有可能最終獲得票選第2名。（我故意添加了3個最高階的詞，用以對抗大谷翔平的不公平優勢。」
「大谷翔平可能會贏，因為他正在締造單季50轟50盜的路上，他已經是第一個達成45-45的人了，當然大谷正在做到一些過去沒有人辦到過的事情。如果他作為DH之姿（奪下MVP），他也會是第1個做到的人，這當然很神奇，甚至具有歷史意義，但這真的更有價值嗎？」
稱大谷機會較大 因他總是佔據頭條新聞
Heyman也在文內表示，大谷翔平如果能奪下國聯MVP的話，或許跟他受到媒體的關注度也有關：「在大谷這不得不暫停投球的一年裡，他把自己變成了罕見且多才多藝的DH，同時也跑出了大量的盜壘成功。大谷很有可能會獲勝，因為他是一個佔據頭條新聞的國際超級明星。」
而大谷翔平昨日賽後受訪時，則表示自己今年沒有太多時間關心數據，只想幫助道奇更上一層樓，他說到：「自從我轉隊過後，我覺得今年我沒有太多時間，去擔心我的數據。（道奇隊）目前戰績領先，我們只想贏得每一場比賽，盡快拿下分區冠軍，我想再次打出好表現，明天比賽將繼續竭盡全力。」
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根據美國媒體《紐約時報》資深記者Jon Heyman稍早撰文，其中他針對大谷翔平與大都會隊球星Francisco Lindor，誰較有機會能夠拿下今年的國聯MVP進行分析，而Heyman雖然看好大谷很有機會能拿下，不過同時也替Lindor抱不平。
Jon Heyman首先在文章內寫下：「大都會隊的全能、全能、雙能的巨星Francisco Lindor，很有可能最終獲得票選第2名。（我故意添加了3個最高階的詞，用以對抗大谷翔平的不公平優勢。」
「大谷翔平可能會贏，因為他正在締造單季50轟50盜的路上，他已經是第一個達成45-45的人了，當然大谷正在做到一些過去沒有人辦到過的事情。如果他作為DH之姿（奪下MVP），他也會是第1個做到的人，這當然很神奇，甚至具有歷史意義，但這真的更有價值嗎？」
稱大谷機會較大 因他總是佔據頭條新聞
Heyman也在文內表示，大谷翔平如果能奪下國聯MVP的話，或許跟他受到媒體的關注度也有關：「在大谷這不得不暫停投球的一年裡，他把自己變成了罕見且多才多藝的DH，同時也跑出了大量的盜壘成功。大谷很有可能會獲勝，因為他是一個佔據頭條新聞的國際超級明星。」
而大谷翔平昨日賽後受訪時，則表示自己今年沒有太多時間關心數據，只想幫助道奇更上一層樓，他說到：「自從我轉隊過後，我覺得今年我沒有太多時間，去擔心我的數據。（道奇隊）目前戰績領先，我們只想贏得每一場比賽，盡快拿下分區冠軍，我想再次打出好表現，明天比賽將繼續竭盡全力。」