大谷翔平以DH奪MVP？資深記者替Lindor抱屈：誰叫他總是佔據頭條

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MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，昨（9）日在對陣守護者隊的比賽上，在5局下半敲出一發特大號的陽春彈，正式締造單季「46轟46盜」的史無前例成績，將繼續朝著「50轟50盜」超狂紀錄發起挑戰。不過大谷能否以指定打擊（DH）身分奪下國聯MVP，目前外界則是看法不一，根據美國媒體《紐約時報》資深記者Jon Heyman稍早撰文，其中他針對大谷翔平與大都會隊球星Francisco Lindor，誰較有機會能夠拿下今年的國聯MVP進行分析，Jon Heyman首先在文章內寫下：「大都會隊的全能、全能、雙能的巨星Francisco Lindor，很有可能最終獲得票選第2名。「大谷翔平可能會贏，因為他正在締造單季50轟50盜的路上，他已經是第一個達成45-45的人了，當然大谷正在做到一些過去沒有人辦到過的事情。如果他作為DH之姿（奪下MVP），他也會是第1個做到的人，Heyman也在文內表示，大谷翔平如果能奪下國聯MVP的話，或許跟他受到媒體的關注度也有關：「在大谷這不得不暫停投球的一年裡，他把自己變成了罕見且多才多藝的DH，同時也跑出了大量的盜壘成功。而大谷翔平昨日賽後受訪時，則表示自己今年沒有太多時間關心數據，只想幫助道奇更上一層樓，他說到：「自從我轉隊過後，我覺得今年我沒有太多時間，去擔心我的數據。（道奇隊）目前戰績領先，