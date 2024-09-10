Joeman、莫莉「Team Taiwan」直擊發布會！開箱iPhone 16絕美新色

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▲台灣眾多網紅齊聚蘋果發布會，莫莉、Joeman曬出眾人合照高喊「Team Taiwan」。（圖／Joeman IG）

▲莫莉的大地色系穿搭和「沙漠色鈦金屬」非常搭，讓她笑說自己「猜對了」。（圖／莫莉IG）

▲iPhone 16系列發表，台灣價格出爐，舊機iPhone 15、iPhone 15 Plus降價，iPhone 15 Pro系列下架停賣。（圖／NOWnews社群中心製）

年度盛事蘋果發布會於台灣時間今（10）日凌晨1點正式開始，台灣不少知名網紅、3C專家受邀到蘋果總部直擊發布會現場，包括百萬Youtuber Joeman、時尚網紅莫莉、3C達人Tim哥等，全都在第一時間拍出iPhone 16系列新機開箱，讓果粉可以獲得最新資訊。而這次iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max推出新色「沙漠色鈦金屬」，驚豔眾人，也讓莫莉看了大讚：「天哪！沙漠色！姐是不是猜對了！」這次蘋果發布會公開全新「iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max」共4款新機，不僅顏色有突破，強大功能也讓果粉相當看好。台灣網紅莫莉、Joeman、壹加壹，以及3C達人Tim哥等，都受邀到總部參與這場盛大活動，眾人也聚在一起合照，高喊「Team Taiwan」，一起給台灣的粉絲們帶來熱騰騰的開箱影片。莫莉開心發文，表示出發前她就有預感蘋果新色可能跟大地色有關，於是她穿著整套大地色系的衣服到場，果然公布iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max顏色時，除了基本的黑、白、灰以外，還推出了最新的「沙漠色鈦金屬」，質感的霧面金色看起來更近似於古銅膚色，相當優雅，讓莫莉興奮的說：「竟然真的被我猜對了天啊！是大地色系列！」而這次iPhone 16系列還新增了「相機控制」功能，Joeman拿到新機也立刻試用，發現這個新增的按鍵不僅可以快速開啟相機，簡單輕按加滑動就可以進行鏡頭縮放，甚至達到10-20倍的數位變焦；透過相機控制按鈕，還可以在拍攝時直接選擇濾鏡、調整色調等，快速便利。Joeman也提到iPhone 16 Pro 以上的4K、120Hz錄影功能，能讓影片後製空間變大，但要等到後面實際體驗才能分享更深入的心得。Tim哥則是在現場直擊發布會的當下跟製作團隊同步連線，除了跟大家介紹iPhone 16最新功能、價格、顏色外，Tim哥頻道更直接開放抽獎，獎項包含iPhone16 Pro、AirPods 4、Apple Watch S10等超級好禮，讓粉絲超級期待，直呼「這次蘋果發表太讚了」、「辛苦了超級迅速」、「Tim哥真給力，讚！」