7-11寄杯拿鐵買一送一！中秋節咖啡15杯520元　全家冰淇淋買1送1

中秋節優惠陸續開跑！7-11今（10）日起LINE禮物中購買7-11馥芮白拿鐵、香鑽水果茶買一送一，可寄杯慢慢喝，APP行動隨時取則推出520元咖啡組合，可選中杯精品拿鐵／中杯精品美式任8杯、特大拿鐵11杯或是特大美式15杯；或是全家APP優惠趣領券可享海鹽焦糖冰淇淋買一送一優惠。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至9月17日
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選8杯520元，7.1折（原價90元、特價64元）
◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選12杯520元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵11杯520元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）
📍APP｜9月4日至9月13日
◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）
◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜9月9日 10:00開搶
◾Niseko海鹽焦糖雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福樂Q果蜂蜜柚香優酪買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜9月8日至9月10日
私品茶40元／55元／65元系列，同價位買2送1，舉例換算：
◾柳橙香柚綠茶買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾仙女醇奶茶買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至9月17日
◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選8杯520元，7.1折（原價90元、特價64元）
◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選12杯520元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵11杯520元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）
📍APP｜9月4日至9月13日
◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）
◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）
◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜9月9日 10:00開搶
◾Niseko海鹽焦糖雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福樂Q果蜂蜜柚香優酪買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜9月8日至9月10日
私品茶40元／55元／65元系列，同價位買2送1，舉例換算：
◾柳橙香柚綠茶買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾仙女醇奶茶買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）