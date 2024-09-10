大聯盟週報Week23／大谷翔平「50轟50盜」趕進度　塞爾衝擊賽揚獎

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上周的最後一戰，道奇隊的大谷翔平敲出2支安打，並開轟攻下1打點，不只46轟追平生涯單季紀錄，162支安打與101打點都寫下生涯新高，並且成為左投塞爾（Chris Sale）過去在白襪與紅襪時一直都是美聯賽揚獎的熱門人選，但多年來時運不濟，又飽受傷勢困擾，始終無緣獲獎，沒想到在35歲這一年轉戰勇士，生涯首次換聯盟，卻投出最精彩的一季，包辦國聯賽揚獎與投手三冠王的機會相當大。美國時間9月8日（周日），洛杉磯道奇在主場對克里夫蘭守護者，大谷翔平在5局下從畢比（Tanner Bibee）手中轟出陽春彈，繼「43轟43盜」、「44轟44盜」、「45轟45盜」之後，又成為史上第一位達成單季「46轟46盜」的選手。道奇終場以4比0獲勝，戰績86勝57敗，勝率0.601，成為大聯盟30隊中唯一勝率突破6成的球隊。以目前球隊已賽143場來換算全季162場，大谷推測最終的全壘打和盜壘成功都是52，挑戰夢幻的「50轟50盜」仍在「安全距離」內。周日之戰，大谷敲出2支安打，本季累積162支安打，超越2022年的160安，寫下生涯新高，而此役追加1打點，全季101打點，突破2021年的100打點，亦是個人大聯盟生涯的紀錄，46轟則是追平2021年紀錄，隨時會寫下個人紀錄。至於韓籍強打秋信守所保持的亞洲選手最多218支全壘打紀錄，大谷翔平僅剩1轟即可追平，本季要寫下亞洲新紀錄應該不難。值得一提的是，秋信守的218轟總共花了6087打數來完成，大谷的217轟僅僅用了3040打數，開轟速度快了一倍。2010年當塞爾（Chris Sale）被芝加哥白襪隊升上大聯盟之後，人們總是認為憑著驚人的投球天賦，這位左投在不久之後的某一個球季，總會拿下投手最高榮譽的賽揚獎，沒想到這一等就是14年。2012~18年間，塞爾在白襪與波士頓紅襪連7年拿下2位數的勝投，其中還有3季是拿下17勝，但美聯總會有其他投手投出更出色的成績，這其間他有6次在美聯賽揚獎票選中排名前5，就是無緣拿獎，而在2019年之後，他就陷入運動傷害的無限迴圈。去年年底，亞特蘭大勇士隊將這資深左投從紅襪隊交易過來，塞爾在2024年球季是以35歲的「高齡」首度轉戰國聯，一般認為他多年來飽受傷痛困擾，早就過了巔峰期，勇士將他交易過來，主要也是期待經驗豐富的他，能協助年輕的投手群成長，沒想到塞爾整季的表現，卻能顛覆所有人的邏輯。周日，塞爾在場對多倫多藍鳥先發6局，只被敲2支安打，投出1次四壞和7次三振，勇士一直到延長11局下才以4比3逆轉獲勝，保住國聯外卡勝率第3的位置。塞爾此役雖然無關勝敗，但三振數累積至213，超越美聯底特律老虎的史庫柏（TarikSkubal）的208次，連同16勝與2.38防禦率，3大數據都在大聯盟高居第一（勝投與史庫柏並列）。在國聯，勝場數與防禦率最接近塞爾的是費城人王牌投手惠勒（ZackWheeler），惠勒14勝、防禦率2.59，要追上塞爾並不容易，在三振方面，國聯唯一有威脅的是聖地牙哥教士隊的希斯（Dylan Cease）的205次，塞爾要成為13年來首位國聯投手三冠王的機會相當大。沒有意外的話，塞爾季後將會輕鬆贏得國聯賽揚獎，在大聯盟生涯第15年首度贏得投手最高榮譽。此外，不意外的話，也將會是國聯東山再起獎得主，畢竟他去年在紅襪只拿6勝，2019-23年間只取得17勝。大聯盟最近一位投手三冠王得主是2020年克里夫蘭印地安人（現守護者）的畢柏（Shane Bieber），但那是因新冠疫情縮短至每隊60場的球季，真正完整球季的投手三冠王得追溯到2011年國聯道奇隊的柯蕭（Clayton Kershaw）與美聯老虎隊的韋蘭德（Justin Verlander），塞爾如果能在35歲達成這項成就，絕對是最不可思議的人生大逆轉。但這位主角最心心念念的卻是球隊岌岌可危的季後賽機會，由於國聯西區的亞歷桑納響尾蛇、教士兩隊近期戰績不斷攀升，勇士與紐約大都會目前都是78勝65敗，在國聯東區並列第二，兩隊搶國聯外卡第3席搶得相當兇。在周日辛苦贏球後，塞爾說：「我只想贏得世界大賽，每年的這個時候，我們只需透過被要求的方式來贏得一場場比賽。」對於有機會衝擊季後賽的芝加哥小熊隊來說，日籍左投今永昇太絕對是投手群中至關重要的存在，重要到總教練康塞爾（Craig Counsell）不得不在他投完7局未被敲任何安打，用球數95的情況下將之換下，雖然之後兩位後援投手還是完成任務，締造隊史第18場無安打比賽。美國時間9月4日，小熊在主場對匹茲堡海盜隊，今永投完7局未被敲安打，投出2次四壞和7次三振，皮爾森（Nate Pearson）、哈吉（Porter Hodge）各投1局都製造3上3下，3位投手聯手投出芝加哥瑞格里球場自1972年以來的首場「no-no」（無安打無失分）比賽。康塞爾原本可以較無疑慮地今永繼續投第8局的，無奈三壘手帕瑞迪斯（Isaac Paredes）一個人就出現3次失誤，導致今永的用球數增加不少。如果今永投完7局只用了80多球，續投機會就蠻大的，有機會投出個人的無安打比賽。小熊終場以12比0大勝對手，避免在主場被海盜橫掃，減緩季後賽機會流失的速度。而在賽後，康塞爾知道自己將會是眾矢之的，面對媒體，直接說：「好吧，讓我先來說一說。」「這種情況下總是很難做到完美，」康塞爾說，「你必須照顧昇太（Shota），百分之百關心並確保我們為他做正確的事，做起來並不有趣，但你還是得優先考慮球員的健康，因為你不知道接下來會發生什麼事，我們希望他保持健康，他的局數已經創下了職業生涯新高。而且事實上，他根本不知道自己是有機會投出無安打比賽。」康塞爾與投手教練霍托維（Tommy Hottovy）甚至在6局投完就考慮 換下今永，畢竟小熊在去年冬天以4年5300萬美元簽下他之後，無論戰績上的貢獻，還是他努力學習英語、積極與隊友溝通所帶來的氣氛昇華，對球隊來說都是非常正面的。當然，現場的地主球迷顯然沒想那麼多，8局上換投時，瑞格里球場響起聲勢浩大的噓聲，讓接替投球的皮爾森嚇了一跳，皮爾森說：「說真的，剛下場時，我沒注意到可能會出現無安打比賽，然後就聽到噓聲了，才想到可能會發生什麼事。」