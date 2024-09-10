快訊／《獅子王》老爸木法沙經典聲優93歲逝世　「黑武士」也是他

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《獅子王》中的木法沙是詹姆斯厄爾瓊斯最經典的聲音演出之一。（圖／摘自IMDb)

▲「星際大戰」中的「黑武士」，讓詹姆斯厄爾瓊斯的聲音演出永遠在觀眾心目中留下印象。（圖／摘自IMDb)

▲「王者之劍」是詹姆斯厄爾瓊斯少數大奸大惡的反派角色演出。（圖／摘自IMDb)

好萊塢影史上最經典的「父親之聲」告別廣大觀眾，曾經在迪士尼動畫電影《獅子王》和《星際大戰》系列中，為主角的父親獻聲的黑人資深男星詹姆斯厄爾瓊斯，於紐約州東部杜且斯郡的家中去世，享耆壽93歲。雖然詹姆斯厄爾瓊斯在劇場界、影視圈都有過傑出的表演，也曾經得過百老匯東尼獎、入圍過奧斯卡影帝，並曾獲得表揚演藝成就的特別獎小金人，但他在觀眾心目中最經典的表演卻是兩次「只獻聲不現身」的演出：《星際大戰》的黑武士、《獅子王》裡的木法沙，兩個角色都是男主角的父親，立場卻是一邪一正。當黑武士在《帝國大反擊》對路克喊出經典台詞：「我是你爸爸。」全球觀眾都感到震撼不已；而在「獅子王」前半段才有戲份的木法沙，溫暖而威嚴，不幸去世後讓所有人替小獅王辛巴感到哀傷。詹姆斯厄爾瓊斯的聲線低沈，格外具有權威感，因此和「王者」角色常常畫上等號，他在艾迪墨菲領銜的《來去美國》中演扮演男主角艾迪的父親：一個渴盼兒子早日結婚、生子的非洲小國國王，3年前推出的《來去美國2》詹姆斯也回歸再演老王，是他生前最後一次以王者姿態現身。根據歐美媒體報導，喬治盧卡斯對於「黑武士」的聲優本來相中編、導、演全能的資深巨星奧遜威爾斯，又怕他的聲音太容易認出本人，才改找聲音低沈、具壓迫感的詹姆斯厄爾瓊斯演出，也一直都沒有調漲過他的片酬。而詹姆斯自己到了該系列的第3部電影，才知道自己的角色竟是地位舉足輕重的大反派，而他的「黑武士」之聲，曾經嚇到過其他在路上一起開車的司機，辨識度極高。至於《獅子王》中的木法沙，則讓詹姆斯厄爾瓊斯成為小朋友永遠的偶像，一直都有機會出席為孩子們舉辦的見面會，要是他們太不受控，他還會用木法沙的口吻要他們聽話一些。詹姆斯後來在電影裡多半是演出「睿智長者」一類的角色，扮演反派的機會不多，卻曾在《王者之劍》飾演將阿諾史瓦辛格一家害死的大壞蛋，同樣讓觀眾留下深刻的印象。