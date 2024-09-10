陳智菡攻擊馬偕兒醫激出好久不見的他　林智堅不忍了喊告！

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，他的愛將、立院黨團辦公室主任陳智菡昨不甘示弱發文質疑，民進黨新竹市前市長林智堅任內的馬偕兒童醫院容積率也有暴增，被質疑圖利，卻「整整一年都沒有人查」。不過，此舉也把許久不見的林智堅激出，林貼出最高行政法院判決合法的判決書打臉反擊。陳智菡昨在臉書貼出Dcard時事版文章截圖，質疑時任新竹市長林智堅圖利馬偕兒童醫院，「容積率從250%暴增到450%，比京華城560%到672%比例還高」。陳並質疑，事件在黨籍竹市議員李國璋告發後，「整整一年沒有人查」，並呼籲大家「查圖利，全國查起來」。不過，陳智菡的貼文引發大批網友不滿，還有人貼出民眾黨籍代理市長邱臣遠8月13日的貼文，強調邱臣遠上月才大力稱讚馬偕兒醫入選「 金擘獎」初評，痛批陳智菡為了護航京華城案狂打泥巴戰，竟還牽拖救人的醫院。而沉寂近5個月沒有發文的林智堅也發文反擊，林貼出最高行政法院111年度上字第372號判決，強調全案已確定無違法，重重打臉陳智菡「沒有人調查」的指控。林智堅指出，民眾黨發言人及該黨民意代表一再做出不實抹黑，本案容積率調整合法合規，並有其必要性，「我已委託律師蒐集相關事證，將採取必要之法律行動」，並呼籲有心人士停止造謠。