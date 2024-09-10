iPhone 16不漲價仍遭嫌爛！眾愣：根本相機發表會　2功能大輸安卓

iPhone 16四款系列新機在今（10）日台灣時間凌晨一點正式亮相，其中最大亮點莫過於AI（Apple Intelligence）的介紹以及iPhone 16系列獨有的新增拍攝控制按鈕，另外就是價格並未上漲讓許多讚有高CP值。不過，就也有人持反向意見，直言：「不漲價又怎樣，60Hz螢幕....跟全螢幕到底是要給了沒」引起許多人認同，認為蘋果作為手機市場佼佼者，卻做不出高度，令人感到匪夷所思。
不少網友在看完蘋果發表會後，在PTT貼文表示「蘋果發表會是相機發表會吧？一直在玩那個可有可無的拍攝控制按鈕就算了，最後還是60Hz螢幕，瀏海弄了5年還在那裡，全螢幕指紋辨識還是不給，到底要擠牙膏到什麼時候？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「120Hz的螢幕更新率等到天荒地老」、「真的以為是相機發表會呢，原來是新手機啊？」、「全螢幕指紋辨識從iPhone 13等到16還是沒有，瀏海到底什麼時候要剪」、「真的很離譜不是我在講....安卓多久以前就全螢幕跟120Hz更新率了，到iPhone 16還是不肯下放」、「到iPhone 16都沒有120Hz螢幕，瀏海也不剪掉真的到底要擠牙膏到什麼時候。」
不漲價仍遭嫌沒進步！安卓陣營的2大功能蘋果還未實現
然而回頭看這次蘋果發表會當中，iPhone 16系列最注重的就是AI（Apple Intelligence）以及「拍攝控制按鈕」的部分，另外則是相機模組的改變以及畫素、功能的增多，大概有一半是在相機模組功能上做出提升，其他就是正常的晶片升級、新顏色，即便最後價格沒有因為功能增多而漲價，但也讓果粉大酸：「相機發表會結束了，熬夜看了個寂寞。」
許多果粉從iPhone 13敲碗的全螢幕下指紋辨識還是沒出現，120Hz螢幕更新率還是只有iPhone 16 Pro系列才有，並未下放到iPhone 16數字系列，想要擁有這些功能，果粉們還要再等等，畢竟安卓已經踏上Type C多年後，蘋果直到iPhone 15才正式跟進，且還是因為歐盟拍板iPhone、安卓手機必須全用Type C充電，才讓蘋果的Lightning走入歷史。
蘋果想實現全螢幕要再等等！智慧型手機全螢幕始祖是它
以現在iPhone Pro系列已經搭載120Hz的螢幕更新率來看，推估蘋果下一代有可能就有機會下放螢幕更新率，但是如果談到「全螢幕」拔掉動態島瀏海的話，國外分析師Ross Young就也提到過，螢幕下Face ID最可能在2026年才會量產，將由iPhone 18 Pro系列率先搭載，至於想見到iPhone全系列都採用螢幕下Face ID，恐怕得等到2027年的iPhone 19才有機會。
而如果說到最早期的「全螢幕手機」，那麼始祖肯定就是2016年小米MIX發布之後，才有了最初期的全螢幕概念，後來各大廠牌包括LG、三星、ViVo、Google等大牌都開始進入大螢幕時代，然而蘋果的iPhone X系列雖然也是大螢幕，但其出現的瀏海演變成現在的動態島，還是沒有辦法跟其他安卓陣營的手機螢幕占比來比較，只能說，想要用到全螢幕的iPhone，只能再多等幾年了！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「120Hz的螢幕更新率等到天荒地老」、「真的以為是相機發表會呢，原來是新手機啊？」、「全螢幕指紋辨識從iPhone 13等到16還是沒有，瀏海到底什麼時候要剪」、「真的很離譜不是我在講....安卓多久以前就全螢幕跟120Hz更新率了，到iPhone 16還是不肯下放」、「到iPhone 16都沒有120Hz螢幕，瀏海也不剪掉真的到底要擠牙膏到什麼時候。」
不漲價仍遭嫌沒進步！安卓陣營的2大功能蘋果還未實現
然而回頭看這次蘋果發表會當中，iPhone 16系列最注重的就是AI（Apple Intelligence）以及「拍攝控制按鈕」的部分，另外則是相機模組的改變以及畫素、功能的增多，大概有一半是在相機模組功能上做出提升，其他就是正常的晶片升級、新顏色，即便最後價格沒有因為功能增多而漲價，但也讓果粉大酸：「相機發表會結束了，熬夜看了個寂寞。」
許多果粉從iPhone 13敲碗的全螢幕下指紋辨識還是沒出現，120Hz螢幕更新率還是只有iPhone 16 Pro系列才有，並未下放到iPhone 16數字系列，想要擁有這些功能，果粉們還要再等等，畢竟安卓已經踏上Type C多年後，蘋果直到iPhone 15才正式跟進，且還是因為歐盟拍板iPhone、安卓手機必須全用Type C充電，才讓蘋果的Lightning走入歷史。
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以現在iPhone Pro系列已經搭載120Hz的螢幕更新率來看，推估蘋果下一代有可能就有機會下放螢幕更新率，但是如果談到「全螢幕」拔掉動態島瀏海的話，國外分析師Ross Young就也提到過，螢幕下Face ID最可能在2026年才會量產，將由iPhone 18 Pro系列率先搭載，至於想見到iPhone全系列都採用螢幕下Face ID，恐怕得等到2027年的iPhone 19才有機會。
而如果說到最早期的「全螢幕手機」，那麼始祖肯定就是2016年小米MIX發布之後，才有了最初期的全螢幕概念，後來各大廠牌包括LG、三星、ViVo、Google等大牌都開始進入大螢幕時代，然而蘋果的iPhone X系列雖然也是大螢幕，但其出現的瀏海演變成現在的動態島，還是沒有辦法跟其他安卓陣營的手機螢幕占比來比較，只能說，想要用到全螢幕的iPhone，只能再多等幾年了！