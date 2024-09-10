iPhone 16不漲價仍遭嫌爛！眾愣：根本相機發表會　2功能大輸安卓

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▲iPhone 16數字系列仍然沒有120Hz的螢幕更新率，同時動態島瀏海還是存在，讓不少手機使用者感到不解。（圖/達志影像/美聯社）

▲iPhone 16全系列新機這次都新增了「攝影控制按鈕」，成為發表會當中的一大亮點。（圖/YT@APPLE）

▲iPhone 16全系列新機仍然還是保有瀏海動態島、數字系列仍然沒有120Hz螢幕更新率。（圖/達志影像/美聯社）

iPhone 16四款系列新機在今（10）日台灣時間凌晨一點正式亮相，其中最大亮點莫過於AI（Apple Intelligence）的介紹以及iPhone 16系列獨有的新增拍攝控制按鈕，另外就是價格並未上漲讓許多讚有高CP值。不過，就也有人持反向意見，直言：「不漲價又怎樣，60Hz螢幕....跟全螢幕到底是要給了沒」引起許多人認同，認為蘋果作為手機市場佼佼者，卻做不出高度，令人感到匪夷所思。不少網友在看完蘋果發表會後，在PTT貼文表示「蘋果發表會是相機發表會吧？貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「到iPhone 16都沒有120Hz螢幕，瀏海也不剪掉真的到底要擠牙膏到什麼時候。」然而回頭看這次蘋果發表會當中，，其他就是正常的晶片升級、新顏色，，畢竟安卓已經踏上Type C多年後，蘋果直到iPhone 15才正式跟進，且還是因為歐盟拍板iPhone、安卓手機必須全用Type C充電，才讓蘋果的Lightning走入歷史。，但是如果談到「全螢幕」拔掉動態島瀏海的話，國外分析師Ross Young就也提到過，而如果說到最早期的「全螢幕手機」，那麼始祖肯定就是2016年小米MIX發布之後，才有了最初期的全螢幕概念，後來各大廠牌包括LG、三星、ViVo、Google等大牌都開始進入大螢幕時代，