NBA／休士頓火箭前GM離世享壽86歲　曾培養出歐拉朱萬、選進姚明

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根據美媒《ESPN》報導，NBA美國職籃休士頓火箭隊官方今（10）日宣佈，，並隨隊奪下1994、1995年2屆總冠軍，轉戰管理階層後也成功網羅姚明、Tracy McGrady等好手，可謂是替火箭立下了諸多汗馬功勞。綜合美媒報導，休士頓火箭隊前助理教練、總經理Carroll Dawson今日離世，享壽86歲，Carroll Dawson的生涯可謂是皆奉獻給火箭隊，，期間火箭隊在他的帶領之下，繳出戰績461勝409負成績，並6度闖進季後賽。Dawson還在1973年至1977年時，擔任母校貝勒大學的總教練一職，當時戰績為44勝51負。大家庭今日為失去深受愛戴的前教練兼總經理Carroll Dawson深感哀悼，他被大家親切地稱為「CD」。在近30年的時間裡，。作為德州本地人，CD是唯一一位參與火箭所有4次NBA總冠軍賽的教練，包括1994／95年2次連續奪冠之旅。作為總經理，他則是為火箭引進了包括，同時也組建了4次WNBA總冠軍得主的休斯頓彗星隊。Carroll Dawson在籃球領域的貢獻非凡，但他的人格魅力才真正令人銘記。他那樂觀的精神、富有感染力的幽默感和善良的性格，將深深被我們懷念。我們感到自豪的是，