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NBA／休士頓火箭前GM離世享壽86歲　曾培養出歐拉朱萬、選進姚明

記者陳品翔/綜合報導

▲休士頓火箭隊官方今（10）日宣佈，球隊前助理教練兼前總經理Carroll Dawson去世，享壽86歲，生涯Dawson在擔任火箭助教時，曾培養出「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等傳奇球星。（圖／取自社媒X）
▲休士頓火箭隊官方今（10）日宣佈，球隊前助理教練兼前總經理Carroll Dawson去世，享壽86歲，生涯Dawson在擔任火箭助教時，曾培養出「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等傳奇球星。（圖／取自社媒X）
根據美媒《ESPN》報導，NBA美國職籃休士頓火箭隊官方今（10）日宣佈，球隊前助理教練兼前總經理Carroll Dawson去世，享壽86歲，生涯Dawson在擔任火箭助教時，曾培養出「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）等傳奇球星，並隨隊奪下1994、1995年2屆總冠軍，轉戰管理階層後也成功網羅姚明、Tracy McGrady等好手，可謂是替火箭立下了諸多汗馬功勞。

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火箭前助教、總經理Dawson　今日離世享壽86歲

綜合美媒報導，休士頓火箭隊前助理教練、總經理Carroll Dawson今日離世，享壽86歲，而目前火箭官方則是沒有針對Dawson的死因作出進一步解釋。

Dawson生涯曾培養出大夢　也成功網羅姚明等球星

Carroll Dawson的生涯可謂是皆奉獻給火箭隊，1980年至1997年，Dawson先是擔任休士頓火箭的助理教練；隨後1996年至2007年，Dawson則轉任火箭隊總經理，期間火箭隊在他的帶領之下，繳出戰績461勝409負成績，並6度闖進季後賽。Dawson還在1973年至1977年時，擔任母校貝勒大學的總教練一職，當時戰績為44勝51負。

以下為火箭隊官方哀悼全文：

大家庭今日為失去深受愛戴的前教練兼總經理Carroll Dawson深感哀悼，他被大家親切地稱為「CD」。

在近30年的時間裡，Carroll Dawson是我們球隊的基石，為Hakeem Olajuwon和Ralph Sampson等明星球員的職業生涯，做出了重要貢獻。作為德州本地人，CD是唯一一位參與火箭所有4次NBA總冠軍賽的教練，包括1994／95年2次連續奪冠之旅。

作為總經理，他則是為火箭引進了包括Charles Barkley、Steve Francis、姚明還有Tracy McGrady等人在內的傳奇球員，同時也組建了4次WNBA總冠軍得主的休斯頓彗星隊。

Carroll Dawson在籃球領域的貢獻非凡，但他的人格魅力才真正令人銘記。他那樂觀的精神、富有感染力的幽默感和善良的性格，將深深被我們懷念。我們感到自豪的是，CD的旗幟將永遠與其他火箭傳奇人物，一起懸掛在豐田中心的上空，以此紀念他的不朽傳奇。


 

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