大谷翔平彷彿來到「日本隊」！跟同鄉山本由伸、今永昇太夢幻合體

大谷翔平來到日本隊？美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（10）日將出戰芝加哥小熊隊，大谷翔平賽前特別跟山本由伸一起找到今永昇太，三人重現去年經典賽日本隊的黃金陣容，也為彼此打氣。大谷翔平本季已經打出歷史球季，單季46轟46盜，持續往「50轟50盜」的史上最強紀錄邁進，而今永昇太預計明（11）日將出戰山本由伸，這也是兩位日本「菜鳥」在大聯盟首度對決，今永昇太跟他先禮後兵，明天就要正式出兵。
大谷翔平有夠猛 可望9月達標
50轟50盜這對大聯盟球員來說可能是遙不可及的紀錄，但是對大谷來說，好像沒有他做不到的事，大谷預計剩下19場比賽，若是維持每4場1轟的頻率，就有機會達成。
此外，大谷翔平的盜壘技術也很不錯，根據大聯盟統計，今年盜壘成功率整體下滑，但是大谷翔平的盜壘成功率超過95％以上，可見他對每位投手也都有做功課，不是看到壘包就跑。
而山本由伸今年加入道奇隊以來，因為手部傷勢，休息快三個月才回到陣中，山本由伸對戰小熊隊也是自春訓4月6日以來，他表示：「今天就是去（今永）打招呼，對於小熊隊還是保持第一次對戰的心情，會專心在自己的投球內容中。」
而大谷翔平曾在4月對戰過今永昇太，結果首打席被三振，第二打席敲出三壘飛球出局，今永昇太跟大谷翔平還是日本國家隊經典賽隊友，兩人在冠軍戰分別投第一球跟最後一球，也算是某種程度上的巧合。
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50轟50盜這對大聯盟球員來說可能是遙不可及的紀錄，但是對大谷來說，好像沒有他做不到的事，大谷預計剩下19場比賽，若是維持每4場1轟的頻率，就有機會達成。
此外，大谷翔平的盜壘技術也很不錯，根據大聯盟統計，今年盜壘成功率整體下滑，但是大谷翔平的盜壘成功率超過95％以上，可見他對每位投手也都有做功課，不是看到壘包就跑。
而山本由伸今年加入道奇隊以來，因為手部傷勢，休息快三個月才回到陣中，山本由伸對戰小熊隊也是自春訓4月6日以來，他表示：「今天就是去（今永）打招呼，對於小熊隊還是保持第一次對戰的心情，會專心在自己的投球內容中。」
而大谷翔平曾在4月對戰過今永昇太，結果首打席被三振，第二打席敲出三壘飛球出局，今永昇太跟大谷翔平還是日本國家隊經典賽隊友，兩人在冠軍戰分別投第一球跟最後一球，也算是某種程度上的巧合。