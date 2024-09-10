大谷翔平彷彿來到「日本隊」！跟同鄉山本由伸、今永昇太夢幻合體

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▲洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（10）日將出戰芝加哥小熊隊，大谷翔平賽前特別跟山本由伸一起找到今永昇太，三人重現去年經典賽日本隊的黃金陣容（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平來到日本隊？美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（10）日將出戰芝加哥小熊隊，50轟50盜這對大聯盟球員來說可能是遙不可及的紀錄，但是對大谷來說，好像沒有他做不到的事，大谷預計剩下19場比賽，若是維持每4場1轟的頻率，就有機會達成。而山本由伸今年加入道奇隊以來，因為手部傷勢，休息快三個月才回到陣中，山本由伸對戰小熊隊也是自春訓4月6日以來，他表示：「今天就是去（今永）打招呼，對於小熊隊還是保持第一次對戰的心情，會專心在自己的投球內容中。」