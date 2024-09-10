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印尼客機滑出跑道撞毀！數名乘客受傷　機上共有48人

國際中心賴正琳／綜合報導

▲印尼巴布亞的一架客機起飛時滑出跑道撞毀，機上乘客部份受傷。（圖／翻攝自臉書）
▲印尼巴布亞的一架客機起飛時滑出跑道撞毀，機上乘客部份受傷。（圖／翻攝自臉書）
印尼巴布亞（Papua）的一架客機起飛時滑出跑道撞毀，機上包含共有42名乘客和6名機組人員，部份乘客受傷。

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根據《法新社》，特里加納航空（Trigana Air）一架ATR-42型飛機9日早上從該省的亞彭群島（Yapen Islands）機場起飛，準備前往查亞普拉（Jayapura）時滑出跑道。飛機上當時載有 42 名乘客和6名機組人員，乘客中包括1名嬰兒。

據悉，部份乘客在意外中受傷，也有人受到精神創傷，但萬幸的是沒有人在這起事故中喪命。當地警察局表示正調查這起事故，同時將與相關機構協調，確保此類事故不再發生。

印尼非常依賴航空運輸連接其數千個島嶼，像巴布亞就是一個除了航空之外，特別難抵達的地方。巴布亞省所處的西巴布亞屬於基督徒佔絕大多數的地區，當地基督宗教的教會林立，與大部分信仰伊斯蘭教的印尼其餘地區不同。 2015年一架特里加納航空的飛機就在巴布亞墜毀，機上所有54人全部喪命。

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