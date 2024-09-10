又遭影射捲京華城案！徐巧芯嗆北檢、週刊：好好辦案　別再放消息

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內在京華城案中圖利，遭羈押禁見，《鏡週刊》今（10）日報導，民進黨台北市議員許淑華批評，國民黨立委徐巧芯質疑檢調找京華城案關鍵人物朱亞虎，是「此地無銀三百兩」。徐巧芯反嗆，《鏡週刊》與許淑華，至於特定政治人物成天只會影射，畫虎不成反類犬，週刊還跟著一起上車，更是可笑。
徐巧芯在臉書說，週刊又發作，扭曲他人說法，羅織故事內容。綜觀過去發言，她並未幫朱亞虎「加油」，而是說「希望檢方辦案加油」，週刊明知卻亂寫，是何居心？只為對她最近說出北檢與週刊的真實面目，刻意幫北檢報仇？
徐巧芯說，奉勸北檢還是好好調查京華城案，別忘了自己昨天大聲的說要查偵查不公開，到底誰是放消息給特定媒體七年的檢調人員？與其繼續放未證實的消息給週刊唱雙簧，還不如好好辦案找出真相與金流，這才是外界期待看到的。如今此番作為，根本不是檢調該有的樣子，媒體也未盡經查證才報導之責。
徐巧芯也提到，她在另案已對鏡週刊提告，並掌握週刊曾大幅扭曲司法檢調辦案筆錄，成為政治攻擊打手，並疏於查證之事實，更進行釣魚式片面採訪濫寫新聞，相關證據皆以搜集，未來上公堂自會公布真相於眾。
徐巧芯過去也曾遭質疑涉入京華城案，她今重申，自己在選區內、老家裡附近買50-60年中古屋「自住」且就近照顧家人，有什麼問題？當初交易的屋主也只是一般平民，與任何建商均無關，「憑什麼連我住哪裡也要管，請問這種無聊至極的質疑用意何在？」
徐巧芯說，她在台北市議員任內，過去對於京華城提出多次監督與質詢，包含要求重罰違規施工與火災事件、要求拆除時不能夜間施工以及粉塵和垃圾處理要及時。要求北市府重罰京華城、保障基層民眾權益，均是站在京華城對立面。這些都找得到相關會議紀錄與新聞，地方的里長與里民也清清楚楚，反而提出質疑者根本沒實際替民眾做事。
徐巧芯說，她非常有信心，對本案完全清白，「北檢若真認為我有問題早就傳喚了，何必只透過週刊放話各種私下放話修理？不過是因為近期我對該週刊提告，並且一路公開過去週刊與北檢『偵查亂公開』的事實，刻意找我撒氣罷了。毫無證據，調查無力，隨意攀咬說故事意圖毀人名譽真的很惡劣，以為可以連連看到我身上的人，你們只會失望而已。」
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徐巧芯說，奉勸北檢還是好好調查京華城案，別忘了自己昨天大聲的說要查偵查不公開，到底誰是放消息給特定媒體七年的檢調人員？與其繼續放未證實的消息給週刊唱雙簧，還不如好好辦案找出真相與金流，這才是外界期待看到的。如今此番作為，根本不是檢調該有的樣子，媒體也未盡經查證才報導之責。
徐巧芯也提到，她在另案已對鏡週刊提告，並掌握週刊曾大幅扭曲司法檢調辦案筆錄，成為政治攻擊打手，並疏於查證之事實，更進行釣魚式片面採訪濫寫新聞，相關證據皆以搜集，未來上公堂自會公布真相於眾。
徐巧芯過去也曾遭質疑涉入京華城案，她今重申，自己在選區內、老家裡附近買50-60年中古屋「自住」且就近照顧家人，有什麼問題？當初交易的屋主也只是一般平民，與任何建商均無關，「憑什麼連我住哪裡也要管，請問這種無聊至極的質疑用意何在？」
徐巧芯說，她在台北市議員任內，過去對於京華城提出多次監督與質詢，包含要求重罰違規施工與火災事件、要求拆除時不能夜間施工以及粉塵和垃圾處理要及時。要求北市府重罰京華城、保障基層民眾權益，均是站在京華城對立面。這些都找得到相關會議紀錄與新聞，地方的里長與里民也清清楚楚，反而提出質疑者根本沒實際替民眾做事。
徐巧芯說，她非常有信心，對本案完全清白，「北檢若真認為我有問題早就傳喚了，何必只透過週刊放話各種私下放話修理？不過是因為近期我對該週刊提告，並且一路公開過去週刊與北檢『偵查亂公開』的事實，刻意找我撒氣罷了。毫無證據，調查無力，隨意攀咬說故事意圖毀人名譽真的很惡劣，以為可以連連看到我身上的人，你們只會失望而已。」
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