傳小楊哥出軌內幕！前助理爆料逼沫沫墮胎、拒付300萬把人送去關

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▲「三隻羊」小楊哥（右）遭爆劈腿女主播沫沫（左），此事雖然未有確切消息證實，但已經在網路上引起軒然大波。（圖／微博）

▲有網友將小楊哥的老婆二二（右圖），和網傳的小三沫沫（左圖）做對比介紹。（圖／微博）

▲沫沫前助理爆料小楊哥逼沫沫墮胎，堅稱自己說的都是實話。（圖／微博）

▲沫沫（左圖）的前老闆妖怪（右圖）說他查證過了，沫沫在安徽的看守所內。（圖／微博）

中國粉絲網紅「瘋狂小楊哥」（張慶楊）遭對手網紅「辛巴」爆料出軌，相關內幕持續在網路上延燒，引起熱烈討論。據傳小楊哥外遇對象是公司旗下女主播沫沫，現在沫沫的前助理更出面爆料，兩人出軌事件被正宮發現後，小楊哥逼沫沫墮胎並離職，沫沫要求他賠償300萬人民幣（約新台幣1350萬元）被拒絕，對話還遭法務錄音說成是勒索，直接將沫沫送進監獄。小楊哥、沫沫外遇事件在陸網引起討論，雙方目前都未正面回覆，但抖音擁有百萬粉絲的沫沫（本名徐子昕），帳號已經長達9個月時間沒更新了，神隱在大眾視野中。據傳她去年底就在上海遭到逮捕，已經坐牢9個月時間，起因就是因為她拿外遇一事勒索小楊哥，才被小楊哥夫婦、公司盧董事聯手送進監獄。9月8日下午2點，沫沫的前助理突然PO出一系列短片，以情景劇的方式揭露了沫沫的遭遇，暗指沫沫遭「某對夫妻」強迫進行墮胎，讓不少沫沫的粉絲看了相當痛心。前助理更爆料，之前有風向要把外遇男子導向成「三隻羊」公司的盧董，但他指出，這個男生不是盧某，就是小楊哥。前助理表示沫沫墮胎後又被要求離職，因此她希望對方給出300萬人民幣（約新台幣1350萬元）的賠償，這項要求卻被偷偷錄音說成敲詐勒索，令人鼻酸。但前助理的影片曝光後，不少人懷疑他動機不單純，認為只是想惡意蹭熱度，也拿不出其他實質證據。前助理再度透過影片開嗆，堅稱自己所說的每一句話都是真的，願意負法律責任，之所以不把證據拿出來，是擔心一旦照片、影片曝光了，帳號會被立即下架，他就澈底失去發聲機會，所以才選擇保留武器。除此之外，沫沫的前老闆中國網紅「妖怪」也開始替沫沫說話，表示他以債主的身分查詢了警政資訊，發現沫沫人就在安徽的監獄，他在今年2月就已經無法聯絡上沫沫。妖怪更直接點名小楊哥夫婦，要他們一週內讓沫沫出現，否則就會揭開他們的所作所為，從他的語氣中可以聽出，這件外遇風波似乎還有更大的內幕還沒被爆出來，也讓網友對於此事的真實性更添好奇。