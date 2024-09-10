柯文哲上大號+洗澡1小時？媒體人：沒那麼久！陳佩琪別越解釋越糟

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內在京華城案中圖利，遭羈押禁見，檢廉在上月30日搜索柯文哲住處時，柯文哲拖很久才開門，遭質疑在滅證串證，柯妻陳佩琪解釋，柯文哲在是在廁所洗澡、大號約1小時，手機也關靜音。資深媒體人黃光芹還原當天真相。
黃光芹說，她訪問了民眾黨秘書長周榆修，還原當天狀況，陳佩琪為了躲避媒體，住在旅館並不在家。柯文哲在家，為何陳還接獲檢廉到家搜索告知？並且馬上聯絡周榆修？很可能柯真的在如廁，但照時間紀錄，並没有久到一小時都在「大」或洗漱。
黃光芹說，按照簡訊時間，從陳致電周、到柯致電周的時間推斷，檢廉大概在30分鐘內，即進入柯家搜索。但半小時也夠久，可以再說清楚。
黃光芹說，柯文哲遭收押禁見，不接受抗告，打算長期抗戰。如果這是一場生死之戰，皮就該繃緊，針對外界釋疑，如果愈解釋愈糟，是治絲益棼。其實每一個疑點，民眾黨人、尤其是柯家人，可以說得更早、更精準、更完整。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃光芹說，按照簡訊時間，從陳致電周、到柯致電周的時間推斷，檢廉大概在30分鐘內，即進入柯家搜索。但半小時也夠久，可以再說清楚。
黃光芹說，柯文哲遭收押禁見，不接受抗告，打算長期抗戰。如果這是一場生死之戰，皮就該繃緊，針對外界釋疑，如果愈解釋愈糟，是治絲益棼。其實每一個疑點，民眾黨人、尤其是柯家人，可以說得更早、更精準、更完整。
更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。