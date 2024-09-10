戶外教育年會聚焦影像展覽與講座　盼能激發大眾探索學習

為了展現最近10年教學現場推動戶外教育成果，教育部10月辦理2024年戶外教育年會，包括展覽與講座，內容涵蓋專家作品評析、實務技巧分享、現場展區互動導覽，期待透過影像喚起大眾對於戶外探索學習的渴望。
教育部指出，10月4日至6日辦理2024年戶外教育年會，首場活動名為「鏡頭下的戶外教育」攝影展，展期是從10月1日至31日亮相國立自然科學博物館，等到10月20日下午還有免費攝影展講座，邀請攝影專家作品評析、實務攝影技巧分享、現場展區互動導覽。
教育部說明，台灣擁有多元自然生態環境，豐富歷史文化軌跡，處處蘊藏珍貴學習素材，透過長年合作各個相關部會，支持直轄市、縣市政府與學校營造多元、安全、自然與人文兼具的戶外學習情境，「鏡頭下的戶外教育」攝影展以山林、海洋、都市、國際的概念，分別串連4種色彩基調，勾勒戶外教育的多元學習價值，分為3大展區。
在這之中，透過「歷史回顧專區」帶領大眾看見戶外教育10年足跡與里程碑，感受校外教學再到戶外教育，今昔師生的成長與改變、「部會展區」則以展現大眾探索體驗台灣的多元風貌作為主軸，教育部合作環境部、內政部、交通部、農業部、文化部、客委會、經濟部等部會，展現推動成果。
另外，民國103年首次徵集至今，教師辦理戶外教育的課程影像，「得獎作品專區」陳列63件獲獎作品，分別有在山林田野、海洋水域、文化館所等場域，體驗學習的動人畫面，以及別具教學趣味、感動人心的教學歷程、形象推廣等主題短片。
教育部表示，「鏡頭下的戶外教育」攝影展充分體現部會合作，攜手縣市、學校合作推動成果，並且真實紀錄親、師、生的成長與體悟等，期待民眾親臨現場感受戶外學習的感動，享受一場不一樣的「戶外教育」，歡迎民眾踴躍報名，更多詳細觀展資訊可至國立自然科學博物館官網。
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教育部說明，台灣擁有多元自然生態環境，豐富歷史文化軌跡，處處蘊藏珍貴學習素材，透過長年合作各個相關部會，支持直轄市、縣市政府與學校營造多元、安全、自然與人文兼具的戶外學習情境，「鏡頭下的戶外教育」攝影展以山林、海洋、都市、國際的概念，分別串連4種色彩基調，勾勒戶外教育的多元學習價值，分為3大展區。
在這之中，透過「歷史回顧專區」帶領大眾看見戶外教育10年足跡與里程碑，感受校外教學再到戶外教育，今昔師生的成長與改變、「部會展區」則以展現大眾探索體驗台灣的多元風貌作為主軸，教育部合作環境部、內政部、交通部、農業部、文化部、客委會、經濟部等部會，展現推動成果。
另外，民國103年首次徵集至今，教師辦理戶外教育的課程影像，「得獎作品專區」陳列63件獲獎作品，分別有在山林田野、海洋水域、文化館所等場域，體驗學習的動人畫面，以及別具教學趣味、感動人心的教學歷程、形象推廣等主題短片。
教育部表示，「鏡頭下的戶外教育」攝影展充分體現部會合作，攜手縣市、學校合作推動成果，並且真實紀錄親、師、生的成長與體悟等，期待民眾親臨現場感受戶外學習的感動，享受一場不一樣的「戶外教育」，歡迎民眾踴躍報名，更多詳細觀展資訊可至國立自然科學博物館官網。