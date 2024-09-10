貝碧佳颱風最快明生成！路徑恐「非常靠近台灣」　對台影響出爐

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▲今天凌晨，台灣東南方有「熱帶性低氣壓」生成，最快明天增強為颱風「貝碧佳」。（圖／中央氣象署）

▲西北太平洋有多個熱帶擾動發展，接下來颱風可能接力生成，台灣民眾要特別小心。（圖／中央氣象署）

台灣處於不穩定的大低壓帶中，西北太平洋有多個熱帶擾動發展，天氣風險公司分析師廖于霆指出，今（10）日台灣東南方有「熱帶性低氣壓」出現，但週末會替台灣帶來水氣和降雨，下週中秋節（9/17）前後，可能還有新颱風接力生成。中央氣象署預報員張竣堯說明，今天凌晨，台灣東南方有「熱帶性低氣壓」生成，最快明天增強為颱風貝碧佳，路徑預估朝西北西方向移動，週末會通過琉球，不排除移動過程中會比較靠近台灣，目前預估侵台機率低，外圍環流週末影響台灣，北部、東北部的降雨會比較明顯。臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，準貝碧佳颱風將在環境駛流場的導引下，向北轉西北方向前進，也就是「非常靠近台灣」的方向，時間點可能落在中秋節前夕，美國NCEP及歐洲ECMWF模擬路徑較為偏東，距離台灣位置較遠，由於時間尚久，不確定性大，仍需持續追蹤守視監測。廖于霆補充，下週的天氣預報中，仍有颱風在菲律賓東方海面形成，且有接近台灣的趨勢，不過後期預報的颱風變數大、不確定性高。廖于霆表示，今天低氣壓通過台灣北部海面，，明天低氣壓中心將進入中國大陸，台灣的降雨逐漸減少，但是各地山區仍有午後雷陣雨，沒下雨的時候，全台各地多雲時晴，可見陽光，高溫落在攝氏32至34度。週四至週五（9/12至9/13）受偏東風影響，東半部整天有短暫雨，各地山區有午後雷陣雨，，雖然已經來到9月，但炎熱的天氣還在持續。