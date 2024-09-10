想辦房貸嗎？這35家金融機構還有額度　申貸注意事項一次看

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新青安掀購屋潮，銀行不動產放款接近滿水位，民眾申請面臨限貸、延後撥款等問題，在金管會邀集銀行開會，並指示銀行公會建議房貸額度查詢平台，根據銀行公會最新公布，目前35家銀行購置住宅貸款都還有額度，但也多強調，以首購自住包含新青安貸款戶優先，而且因為申貸量大，審核撥款期限也拉長，並會依借戶資力核予貸款條件，並保有最終核貸權。根據銀行公會公布「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」資料顯示，目前包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、台北富邦銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐銀行、全國農業金庫、王道銀行、台灣中小企銀、渣打銀行、台中銀行、京城銀行、滙豐銀行、瑞興銀行、華泰銀行、新光銀行、陽信銀行、板信銀行、三信銀行、聯邦銀行、遠東銀行、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、凱基銀行、台新銀行、安泰銀行、中信銀行、將來銀行及中華郵政，這35家金融機構「購置住宅貸款」都還有額度。不過，多數銀行也多表示，依借戶資力核予貸款條件，並保有最終核貸權。其中合庫銀行指出，以新青安貸款及無自用住宅貸款（首購）為主，但因目前案件量大，審核時間較長，需視資金狀況依序撥款，請客戶評估買賣合約交屋期限，是否能配合撥款期程，銀行保有最終核貸權。華南銀行目前仍有房貸額度，但為優先服務已核未撥（含申請中）客戶，新案受理需視額度使用情形排時程撥款，且銀行仍保留核貸與否之裁量權；並針對合乎首購、自住、合格新青安條件的申貸案件優先承貸，而授信條件依「授信5P」並參酌往來情形核定。彰銀也表示，以首購貸款優先，授信5P原則核實評估，並視往來情形核定，並保有核貸與否權利，而且以已准額度及完成抵押權設定者優先，並視資金狀況依序撥貸。台北富邦銀行對於已簽約客戶會依客戶約定的交屋時程，完成撥款作業，貸款額度優先提供無自用住宅客戶申請，就已受理案件會依客戶申貸順序，依序安排撥款作業。國泰世華銀行額度也優先提供既有客戶且符合首購條件者，並將綜合評估客戶的資歷、信用狀況等，以決定是否核准其貸款申 請案及貸款條件內容。兆豐銀行收件以無自用住宅貸款（含青安案件）為主，惟目前預約案量及已核准未撥款案件量大增，故審核期間較長，將視資金狀況依序撥款，請客戶預先評估交屋時程，以免權益受損，貸款條件視個人信用及財力而定，銀行保有最終准駁權利。台中銀行亦表示，以首次購屋民眾優先受理，且目前案件數眾多，受理後的審核及撥款時程需等待較長時間，就看客戶用款時程可否配合等待期。新光銀行目前可依房貸攤還金額多寡，適當調整房貸可承作額度，並於每周五更新資料，並保有最後核貸與否及決定核貸條件權利。玉山銀行提供「無自用住宅」購屋貸款利率2.6%起；其他購屋貸款利率2.98%起，個案利率、額度依信評模型辦理，保有最終核准貸款條件及核貸與否權利，至於「無自用住宅」定義係以借款人名下無不動產，依國稅局「總歸戶財產查詢清單」判斷，且聯徵無不動產擔保貸款者。台新銀行以符合首購貸款資格（含本人、配偶及未成年子女名下皆無自用住宅）為優先受理，自用住宅貸款則須視首購貸款承作後尚有額度方才辦理。另因近來處理案件較多，受理貸款及審核須較長作業時間。遠東銀行公告須排隊撥款，現行排隊撥款已到明年1月。安泰銀行則指出，額度有限無法保留，民眾購屋前需確實審酌自身財務負擔能力，避免自身權益受損，並保留最後核貸與否及決定核貸條件權利。