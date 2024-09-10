8月虧44.8億！新光金早盤股價失守13元跌1%　台新、中信金也翻黑

我是廣告 請繼續往下閱讀

新光金控公布今（2024）年8月自結稅後虧損新台幣44.8億元，累計前8月合併稅後純益達新台幣188.1億元，仍為歷史同期第三高，每股稅後純益EPS為1.2元。不過，新光金今（10）日早盤跌逾1%，失守13元關卡，下探12.95元，而打算迎娶新光金的台新金及中信金股價開高後也翻黑。新光金公告最新財報，8月單月稅虧損新台幣44.8億元，由盈轉虧，累計前8月稅後純益達新台幣188.1億元，較去年同期的虧損9.8億元，由虧轉盈，每股純益1.20元，其中旗下主要子公司新光人壽8月稅後虧損新台幣52.1億元，由盈轉虧，累計稅後純益新台幣113.1億元，每股純益1.47元。新光金也說明，單月虧損原因主要是子公司新光人壽8月受台幣短期內升值將近9角影響，雖有外匯價格準備可作沖抵，仍產生匯兌評價損失，加上並未積極實現資本利得，導致單月虧損新台幣52.1億元。在公告8月獲利轉虧後，新光金今日早盤股價開低走低，並失守13元，下探12.95元，跌0.15元，跌幅1.15%，成交量有5.5萬張，目前股價仍在12.95元震盪。新光金自救會成員也在臉書粉專貼文表示，新光金有可能又變成這次公告中，唯一虧損的金控，幸好有雙龍搶珠的併購題材護身，否則股價堪慮，自救會也向金管會喊話，要金管會特別注意。至於想迎娶新光金的台新金及中信金今日股價表現也不佳，其中台新金以18.75元、上漲0.05元開出後，在進一步衝上18.9元，上漲1%，但隨後賣壓現，台新金股價由紅翻黑，下探18.6元，跌0.53%，目前在18.6元盤整。中信金今日早盤以32.75元、上漲0.05元開出後，一度來到32.95元，上漲0.76%，但也不敵賣壓，盤中由紅翻黑，下探32.6元，跌0.3%，成交量2.99萬張，目前仍跌在32.65元震盪整理，跌0.15%。