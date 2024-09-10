iPhone 16周五預購！專家推「這類人」換機最有感：這規格不要買

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▲iPhone 16登場，全線支援AI，共有5種新色。（圖/達志影像/美聯社）

▲iPhone 16 Pro系列採用A18 Pro晶片，共4色。（圖／翻攝官網）

▲iPhone 16系列發表，台灣價格出爐，舊機iPhone 15、iPhone 15 Plus降價，iPhone 15 Pro系列下架停賣。（圖／NOWnews社群中心製）

▲iPhone 16系列4款新機報到，規格、台灣售價一次看。（圖／NOWnews社群中心製）

蘋果秋季發表會今（10）日登場，iPhone 16系列4款新機首度亮相，3C達人廖阿輝表示，iPhone 16手機主要是硬體提升，並且全線支援AI，因此今年非Pro的機型反而升級有感。iPhone 14或以下的用戶，由於「隔代升級」至iPhone 16，對於性能提升會更有感，反倒是iPhone 15 Pro、iPhone Pro Max的用戶不用急著換新機。3C達人廖阿輝盤點本次iPhone 16系列新機效能、功能亮點，今年手機主要是硬體提升，其中iPhone 16、iPhone 16 Plus的性能跟Pro機型看齊，提供鏡頭超廣角、微距拍攝等功能，並且全線支援AI，今年尤其是非Pro的型號提升有感。至於iPhone 16 Pro（6.3吋）、iPhone 16 Pro Max（6.9吋）螢幕尺寸升級滿明顯外，使用鈦金屬邊框、最新一代超瓷晶盾面板，整體機身重量不會太過於厚重，主鏡頭4800萬像素＋超廣角4800萬像素+長焦鏡1200萬像素5倍光學變焦，讓錄影功能升級有感，還有支援慢動作錄影。提醒打算換iPhone 16系列手機的用戶要注意，比較可惜的是AI功能要到2025年才會提供，台灣消費者可以觀望一下AI可使用的時間。今年iPhone 16、iPhone 16 Plus全升級使用A18晶片；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max則是採用A18 Pro晶片，究竟選哪台最值得入手？廖阿輝直言，還是要看消費者個人需求，若是預算夠就直上高階，要平價就選iPhone 16、iPhone 16 Plus。。要考慮的是，無論買哪一款iPhone 16，都不建議再購買128GB，因為隨著相機能力有感升級，128GB容量已經不太夠用。廖阿輝提到，蘋果官方也認證「隔代換機」升級最有感，也就是說，目前使用iPhone 14或以下的用戶可以趁著新機上市換新，在使用感受上會大有提升，若有預算考量，，明年若是開放使用後，同樣可以跟iPhone 16用戶同享AI新功能。