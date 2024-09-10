阿信Ella合唱《五月天》1天就被消失　粉絲嘆背後有「關鍵原因」

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▲五月天主唱阿信（右二）17年前曾跨刀演出S.H.E歌曲《五月天》的MV。（圖／五月天 IG）

▲Ella（左）在台上大開阿信（右）玩笑。（圖／五月天 IG）

▲Ella（右）在五月天演唱會上演唱自己的歌曲，歌迷想回味影片卻已遭到下架。（圖／五月天 IG）

五月天《5525回到那一天》巡迴演唱會6日在中國武漢開跑，首場就邀請到Ella（陳嘉樺）來擔任嘉賓，合唱S.H.E 17年前的歌曲《五月天》，為了讓歌迷能能好好欣賞，經紀公司相信音樂特地拍成了演唱會MV上傳，沒想到才過了1天網友就發現MV竟然已都被下架。Ella受邀擔任演唱會嘉賓，除了合唱五月天的《終於結束的起點》以外，也唱起了S.H.E的歌曲《五月天》，《五月天》一曲為S.H.E在2007年發行的歌曲，當時還找來五月天主唱阿信跨刀拍攝MV，當年在MV中Selina和阿信還有吻戲，是阿信的螢幕初吻，Ella在演唱會上大開玩笑，還公然向阿信索吻，種種回憶殺讓粉絲懷念不已。阿信還在演唱會上許願有朝一日五月天和S.H.E可以全員一起同台合唱，然而願望都還沒實現，就被發現《五月天》演唱會版本遭到下架，有網友在Threads上對此提出疑問，底下有人認為是華研版權問題，無奈直呼「好難過，每聽一次就少一次」。事實上S.H.E的所有歌曲版權都在華研國際音樂，由於版權問題，連S.H.E都不能隨意公開演唱自己的歌曲，甚至連團名都不能說，像是Hebe就曾因為在個人演唱會中演唱了自己在華研時期的歌曲，收到了前東家指她侵權的存證信函，表示她未事先取得授權。因此這次歌曲突遭下架，許多人都認為可能是華研國際音樂有對此提出異議。