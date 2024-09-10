NBA／Risacher能兌現天賦？名人堂球星對他有信心：要給他點時間

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▲法國新星Zaccharie Risacher，成為本屆NBA選秀會的狀元。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃今年的選秀大會多半被外界譽為是「選秀小年」，沒有太多能改變球隊體質的潛力新秀，而手握著狀元籤的亞特蘭大老鷹，最終則選進來自法國的好手Zaccharie Risacher，但他的潛力與未來發展許多專家則不看好，甚至已有了將成「水貨狀元」的聲音出現。前名人堂球星、綽號「人類精華影片」的Dominique Wilkins，稍早談到本屆NBA選秀狀元Zaccharie Risacher，他則表示自己相信Risacher可以辦到一些非常不錯的事情。。給他一點時間，他會表現很棒的，相信我，他會表現很棒的。」Dominique Wilkins如此說到。Zaccharie Risacher上個賽季效力於法甲聯賽JL布爾格，場均出場22.0分鐘，可以得到10.1分、3.8籃板，投籃命中率為43.9%，三分命中率則為35.2%。，也端看Risacher後續能夠進化到什麼程度。而值得一提的是，Zaccharie Risacher如今也是繼馬刺中鋒Victor Wembanyama之後，NBA連續兩年被選中的法國狀元，Risacher日前受訪時對此則說到：「他們讓我學會了如何當一名球員，在法國我已經做到了，希望到了NBA後，我也能做到這一點。」