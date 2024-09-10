陳智菡扯新竹馬偕兒醫護航京華城案　綠議員嗆喪心病狂、令人髮指

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內在京華城案中圖利，遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡在臉書質疑，新竹市前市長林智堅任內通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比柯文哲所涉及的京華城案，560%到672%比例還要高。林智堅揚言提告，民進黨新竹市議員也火大了。
民進黨新竹市議員劉康彥說，新竹市沒有專責的兒科夜間急診，當選市長後，林智堅第一步先解決兒科醫師不足的問題，接著協調各醫院輪值兒科夜間急診，終極目標，也是最根本的辦法，就是蓋兒童醫院。
劉康彥批，一個「救人命」的公共建設，被民眾黨的政客一再消費，如今為合理化柯文哲「救財團」的貪污行徑，更集體法盲，無視最高行政法院判決新竹馬偕BOT案沒有圖利的事實，這些人喪心病狂的程度，簡直令人髮指！
新竹市議員劉崇顯也批，民眾黨又在造謠前市府違法圖利新竹馬偕兒童醫院，污衊守護新竹孩童健康的醫療工作者，真的是很令人不恥與憤怒。
他說，當初提高容積的考量與必要性，是為了要將婦產科一同納入兒童醫院的規劃之中，為新竹與鄰近地區的兒童，從懷胎到出生，從0歲到18歲，提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症的孩子得以盡可能避免奔波到雙北就醫。
劉崇顯說，想只要是有基礎認知與一般良知的人，都可以分辨馬偕兒童醫院與京華城案在公共利益上的根本差異，民眾黨若要用污衊醫療人員付出的手段來「圍魏救趙」，這是不會被新竹市民與台灣民眾接受的。
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劉康彥批，一個「救人命」的公共建設，被民眾黨的政客一再消費，如今為合理化柯文哲「救財團」的貪污行徑，更集體法盲，無視最高行政法院判決新竹馬偕BOT案沒有圖利的事實，這些人喪心病狂的程度，簡直令人髮指！
新竹市議員劉崇顯也批，民眾黨又在造謠前市府違法圖利新竹馬偕兒童醫院，污衊守護新竹孩童健康的醫療工作者，真的是很令人不恥與憤怒。
他說，當初提高容積的考量與必要性，是為了要將婦產科一同納入兒童醫院的規劃之中，為新竹與鄰近地區的兒童，從懷胎到出生，從0歲到18歲，提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症的孩子得以盡可能避免奔波到雙北就醫。
劉崇顯說，想只要是有基礎認知與一般良知的人，都可以分辨馬偕兒童醫院與京華城案在公共利益上的根本差異，民眾黨若要用污衊醫療人員付出的手段來「圍魏救趙」，這是不會被新竹市民與台灣民眾接受的。