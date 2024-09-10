恐雙颱共舞！「貝碧佳、葡萄桑」將接力生成　路徑威脅中秋節天氣

颱風生成又開始趕進度了！今（10）日上午，台灣東方一連出現2個「熱帶性低氣壓」，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「貝碧佳颱風」、「葡萄桑颱風」有機會在近期生成，下週也還有新颱風發展趨勢；氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，下週起全台降雨偏多，中秋節烤肉、活動要特別留意天氣動態。
目前台灣東方有94W、95Ｗ兩個熱帶性低氣壓，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，94W位於日本那霸西方，持續往中國浙江前進，今明兩天，台灣受到它的外圍環流影響，北台灣容易下雨，尤其山區下雨時間長，有大雨機會，94W在登陸大陸之前有機會成為颱風。
95Ｗ則位於關島附近海域，環流整合完成後會開始增強，預估路徑將沿著太平洋高壓邊緣，朝西北前進，後期路徑變數較大，是否登陸或接近台灣造成更大威脅，需視高壓強弱，以及整體大低壓帶發展狀況而定。
賈新興則認為，94W成為颱風的機率不高，95Ｗ高機率在明天增強為「貝碧佳颱風」，此外，本週末（9/14至9/15）菲律賓東南方外海也有熱帶性低氣壓發展趨勢，有機會在下週一（9/16）成為今年第14號颱風「葡萄桑」，需特別留意其後續發展及移動趨勢。
賈新興綜合研判，下週三（9/18）至9月25日，全台降雨偏多的機率高，之後台中以北、宜蘭降雨偏多，並持續至10月底，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
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95Ｗ則位於關島附近海域，環流整合完成後會開始增強，預估路徑將沿著太平洋高壓邊緣，朝西北前進，後期路徑變數較大，是否登陸或接近台灣造成更大威脅，需視高壓強弱，以及整體大低壓帶發展狀況而定。
賈新興則認為，94W成為颱風的機率不高，95Ｗ高機率在明天增強為「貝碧佳颱風」，此外，本週末（9/14至9/15）菲律賓東南方外海也有熱帶性低氣壓發展趨勢，有機會在下週一（9/16）成為今年第14號颱風「葡萄桑」，需特別留意其後續發展及移動趨勢。
賈新興綜合研判，下週三（9/18）至9月25日，全台降雨偏多的機率高，之後台中以北、宜蘭降雨偏多，並持續至10月底，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。