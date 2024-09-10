奇蹟生還！男子海上漂泊四天撿到「甘蔗汁」　泰國船員瀕死前獲救

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近期泰國出現一起「奇蹟生還」的海上漂流事件，引發網友們熱議。一名泰國船員在海上漂泊四天，在瀕死之際撿到「甘蔗汁」。他稱當時他嚴重脫水，向神明虔誠祈禱，隨後竟奇蹟般撿到1瓶甘蔗汁補充水分，並被海浪沖上離島，順利獲救。綜合泰國媒體報導，一名泰國男子桑托本月3日出海捕魚，不慎被大浪沖走，落入距離泰國南部沙敦府10海里的外海。船長隨即通報求助，但仍未找到桑托的身影。沒想到4天後，救難人員竟發現他奇蹟地生還，他也透露一切全靠祈禱和「甘蔗汁」。他説被沖走後他當下脫下多餘衣物，努力浮在水面上，靜靜地等待救援。然而在海上度過四天，沒有進食也沒有水可喝，讓他的身體瀕臨缺水和低血糖，正當他感覺撐不住的瞬間，第四天的清晨海上突然飄來一瓶甘蔗汁，他喝完後更幸運地被沖上一座離島，脫離險境。他上島後趕緊向當地居民求助，居民隨後好心地幫忙聯絡救難人員，相關單位立刻出動快艇來救他回家。船員桑托受訪時說：「老實說，我以為那時候我要死了。」他更透露在海上時他不斷向神祈禱，並說當時還許願，「如果獲救，我就要出家7天來感謝上天。」沒想到真的奇蹟生還，他表示接下來他會允諾去償願。