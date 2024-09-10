Super Junior神童驚喜現身蘋果發布會！首度受邀嗨翻：下次還想來

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▲3C達人Tim哥（右）在蘋果發布會現場巧遇神童（左），兩人開心留下合照。（圖／Tim哥臉書）

▲iPhone 16系列新機在今日發布會上揭曉。（圖／達志影像／美聯社）

▲神童跟蘋果通行證合照，還偷拍庫克的背影。（圖／神童IG）

▲南韓名模Irene Kim（左圖右）也有受邀前往蘋果總部，還幸運的跟庫克（左圖左）合照。（圖／Irene IG）

蘋果公司（Apple）在台灣時間今（10）日凌晨1點舉行秋季發布會，公布最新款iPhone 16系列新機、Apple Watch Series 10、AirPods 4系列等全新產品，掀起全球關注。蘋果也邀請世界各地的名人、網紅到美國參加發布會，只見南韓天團Super Junior的成員神童也在邀請名單中，他開心PO出蘋果通行證，表示自己首度被邀請，難以置信的說：「真的很特別～我下次一定還想再來！」蘋果秋季發布會正式落幕，執行長提姆·庫克（Tim Cook）親自上台介紹全新系列產品，展示了iPhone 16系列手機的強大功能，包含新設的相機控制按鍵、可支援AI等，讓果粉相當驚喜。售價部分，這次不漲還維持原價，官網顯示最便宜128G的iPhone 16只要2萬9900元，最頂配的1TB容量iPhone 16 Pro Max則是5萬8900元，和去年iPhone 15售價一模一樣。台灣網紅莫莉、Joeman，3C達人Tim哥也有受邀到蘋果總部見證發布會，Tim哥還在限時動態中曬出巧遇神童的畫面，讓粉絲嗨翻。事實上，這是神童第一次受邀參加蘋果發布會，他個人也在IG曬出多張照片，驚喜的說：「我不敢相信，我終於第一次參加蘋果活動了！因為我真的很興奮，也有很高的期望，所以這是一次很棒的體驗，我覺得親眼看到新產品並感受到那種興奮的時刻，真的很特別～我下次一定還想再來」。只見神童興奮拿著蘋果通行證到處拍照，在試用新機時看到庫克經過，也偷偷拍下對方背影，宛如小迷弟一般，讓粉絲笑翻，紛紛留言：「你看起來很像小朋友，每個東西都覺得神奇」、「看起來像是科技公司的實習生啊兄弟」、「恭喜哥哥夢想成真」、「我遇到哥哥也會激動成這樣」。除了神童外，南韓名模Irene Kim也有受邀前往蘋果總部，還跟庫克本人合照，心情也非常雀躍。