國民黨不敢全力挺柯？他曝：萬一柯文哲沒說清楚　證據被翻出怎辦

民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內在京華城案中圖利，遭羈押禁見。國民黨為避免在野被分化，定調挺司法正義，但對案情內容不評論。國民黨前立委陳學聖說，為何藍營同情柯文哲面對司法的處境，但無法貿然相挺，原因很簡單，萬一柯文哲很多話沒有說，到時證據被翻了出來，挺錯，怎辦？所以是否挺柯，不急，不在早，而在挺的準！
陳學聖說，雖然看到檢調審訊疑似對人權的妨害、透過特定媒體放話帶風向，這是程序正義，不分顏色、黨派，都該查明導正。但案情的本質，到底真相為何，這是柯文哲、民眾黨有義務要說清楚。
陳學聖說，想想法院為何會從無保請回改為羈押禁見？同一京華城容積增加案，為何前市長郝龍斌堅持反對，而柯文哲卻執意要通過？若政商關係不好，柯文哲怎會在總統敗選後，獨獨到陶朱隱園接受威京小沈的安慰？其他包括4300萬購屋金流、政治獻金不清、木可公司錢流不明，「有很多的疑點，到目前，連我這老政治都無法被說服。」
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陳學聖說，想想法院為何會從無保請回改為羈押禁見？同一京華城容積增加案，為何前市長郝龍斌堅持反對，而柯文哲卻執意要通過？若政商關係不好，柯文哲怎會在總統敗選後，獨獨到陶朱隱園接受威京小沈的安慰？其他包括4300萬購屋金流、政治獻金不清、木可公司錢流不明，「有很多的疑點，到目前，連我這老政治都無法被說服。」
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