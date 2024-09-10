「火星人」Dominguez回歸！洋基10:4打爆皇家　Judge開心敲雙安

Jasson Dominguez回歸！美國職棒紐約洋基隊今（10）日與堪薩斯皇家展開系列戰，賽前洋基也把頭號大物新秀「火星人」Jasson Dominguez從3A叫回大聯盟，總教練Aaron Boone也透露，他將在剩下的例行賽中會有很多上場時間。Jasson Dominguez先發打6棒，4打數1安打，老大哥「法官」Aaron Judge 敲出雙安，終場洋基以10:4大勝皇家，而Bobby Witt Jr.也有敲安。
Jasson Dominguez被稱為是「火星人」的來由？
Jasson Dominguez的綽號是「火星人」，因為他在去年上大聯盟前3場就轟出2發全壘打，而隊友也開玩笑，認為他的打擊實力異於常人，而他的綽號也符合他的能力，他被認為是「五星」球員。
Dominguez在今年因從手肘韌帶手術復原，他在8月19日中被拉上大聯盟，但僅支援1場比賽，4打數吞下3K就回到3A。近期擴編名單洋基選擇升上Duke Ellis。
Dominguez今天先發第6棒，鎮守中外野，讓「法官」Aaron Judge擔任指定打擊。洋基總教練布恩賽前表示，「Jasson會有很多上場時間，我認為他享受鎂光燈下的表現，無論在哪裡都能適應。」
洋基隊今天靠著Austin Wells5打數2安打4打點好表現，加上他開轟、二壘安打都有發揮，Aaron Judge雙安1打點，打擊率仍維持在3成22。
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Jasson Dominguez的綽號是「火星人」，因為他在去年上大聯盟前3場就轟出2發全壘打，而隊友也開玩笑，認為他的打擊實力異於常人，而他的綽號也符合他的能力，他被認為是「五星」球員。
Dominguez在今年因從手肘韌帶手術復原，他在8月19日中被拉上大聯盟，但僅支援1場比賽，4打數吞下3K就回到3A。近期擴編名單洋基選擇升上Duke Ellis。
Dominguez今天先發第6棒，鎮守中外野，讓「法官」Aaron Judge擔任指定打擊。洋基總教練布恩賽前表示，「Jasson會有很多上場時間，我認為他享受鎂光燈下的表現，無論在哪裡都能適應。」
洋基隊今天靠著Austin Wells5打數2安打4打點好表現，加上他開轟、二壘安打都有發揮，Aaron Judge雙安1打點，打擊率仍維持在3成22。