「火星人」Dominguez回歸！洋基10:4打爆皇家　Judge開心敲雙安

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Jasson Dominguez回歸！美國職棒紐約洋基隊今（10）日與堪薩斯皇家展開系列戰，Jasson Dominguez的綽號是「火星人」，因為他在去年上大聯盟前3場就轟出2發全壘打，而隊友也開玩笑，認為他的打擊實力異於常人，而他的綽號也符合他的能力，他被認為是「五星」球員。Dominguez在今年因從手肘韌帶手術復原，他在8月19日中被拉上大聯盟，但僅支援1場比賽，4打數吞下3K就回到3A。近期擴編名單洋基選擇升上Duke Ellis。洋基隊今天靠著Austin Wells5打數2安打4打點好表現，加上他開轟、二壘安打都有發揮，Aaron Judge雙安1打點，打擊率仍維持在3成22。