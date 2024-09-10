國造潛艦海鯤號「泊港測試」傳70項缺失　海軍首度曝光測試進度

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▲海軍參謀長邱俊榮中將。（圖／記者呂炯昌攝，2024.09.10）

國造防禦潛艦（IDS）「海鯤艦」目前正進行「泊港測試」(HAT)中，但近期傳出仍有70多項缺失待改進，並需進行補測。海軍官員今（10）日澄清待改進缺失十餘項，目前測試進度已達城55至60%，預計明年11月可以交艦。國防部今日例行記者會，媒體詢問「海鯤艦」潛艦傳出仍有70多項缺失待改進一事，海軍參謀長邱俊榮中將回應表示，潛艦裝備與它的有專業度與複雜度，在測試的時候每一個的關聯性又非常高，現在海軍與台船團隊依照合約的造艦計畫來做泊港測試，目前進度大約50至60%之間，海軍秉持嚴謹的態度，發覺問題就解決問題，目前測試到現在的確是發現十餘項目需要改進，媒體提到70餘項不是正確的資訊。邱俊榮強調，造艦進度仍在預劃進度之內，達到海測條件後會進行海測，如媒體報導所說浮行、潛航、深水潛航等重要測評，預劃明年11月可達交艦的條件。媒體追問傳出國造潛艦後續艦7艘建造順序，由「3+2+2」改為「2+3+2」，邱俊榮證實，主要考量台船建造產能、相關專業人力團隊的配合、相關整合性的作用，最重要保留後續艦具有彈性，所以改取「2+3+2」的建造方式來進行。媒體詢問美國學者對於台灣潛艦在港口的生存性感到質疑，建議打造潛艦掩體，未來潛艦會有潛艦掩體提高存活度？邱俊榮表示，潛艦作戰有它的複雜度，聚重的奇襲、隱匿，由於台海戰場幅員狹小，有沒有必要執行任務時做這個，海軍有做過研討，目前採取的是分散配置，在重要時間做機動來結合海上部隊反封鎖、聯合截擊作戰，對於美國學者的說法保留、予以尊重。