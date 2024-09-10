酷航快閃促銷僅7天！全航線單程含稅2299元起　飛東京只要3199元

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▲酷航提供ScootPlus豪華經濟艙座位，椅距由經濟艙的31英吋加大至38英吋，搭乘時能擁有舒適的腿部伸展空間。（圖／酷航提供）

▲酷航此次促銷機票，台北-東京直飛單程含稅3199元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅5799元起。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台灣虎航也推出飛北海道冬季航班促銷，「台北－新千歲」增班今（10）日上午10:00開賣「2599元起單程未稅」。（圖／翻攝台灣虎航官網）

廉價航空酷航Scoot推出限時機票促銷活動，即日起至9月16日，酷航此次促銷涵蓋眾多熱門目的地，單程含稅2299元起，而國人最熱門的東京單程含稅只要3199元、首爾也單程含稅2399元。若從台北出發經新加坡飛往墨爾本、雪梨與珀斯單程經濟艙含稅最低新台幣4,399元起。而台灣虎航也推出飛北海道冬季航班促銷，「台北－新千歲」增班今（10）日上午10:00開賣「2599元起單程未稅」。2024上半年，台灣旅客出國人次達到826萬人，外交部也宣布於9月份啟動試辦「有條件式線上申換護照」服務，這不僅對於旅遊重度愛好者們是個利多消息，也顯示出國風氣依然熱度不減。根據酷航觀察，上半年國人熱門旅遊目的地除了搭乘酷航可直飛前往的日韓與新加坡外，經由新加坡樟宜機場便捷轉機前往的澳洲珀斯、雪梨及墨爾本也深受許多旅客喜愛，從台灣出發的航班皆採用夢幻客機波音B787或空中巴士A320執飛。酷航在2024年再次獲得Skytrax評選為全球最佳長途低成本航空公司，而酷航的長程航線由夢幻客機波音B787執飛，提供低成本航空業界少見的豪華經濟艙，豪經艙旅客除了可享機場優先報到、優先登機， 30公斤的行李托運與15公斤的隨身行李額度，以及30MB的機上WIFI流量等服務之外，座位椅距更由經濟艙的31英吋加大至38英吋，搭乘時能擁有舒適的腿部伸展空間、即便是搭乘低成本航空也可以輕鬆升級座位與服務。即日起至9月16日，酷航於官網、手機APP及合作通路同步推出限時機票促銷活動，涵蓋多個熱門城市，如新加坡、東京、札幌、首爾以及蘭卡威、峇里島等多個東北亞與東南亞熱門旅遊景點。台北-新加坡直飛單程含稅優惠價經濟艙新台幣2,299元起，ScootPlus豪華經濟艙單程含稅僅需5,599元起；台北-首爾直飛單程含稅2399元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅4599元起；台北-東京直飛單程含稅3199元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅5799元起；台北-札幌直飛單程含稅3599元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅7599元起；台北-新加坡-峇里島單程含稅2799元起（以上票價皆限指定出發日期）等。另外，出發經新加坡飛往墨爾本、雪梨與珀斯單程經濟艙含稅最低新台幣4399元起，豪華經濟艙單程含稅最低1萬1999元起。酷航提到，在新加坡轉機的旅客，也可以選擇停留幾天，無須簽證；或是安排快閃遊，凡轉機超過五個半小時且24小時以內，即可申請搭乘免費的旅遊觀光巴士暢遊新加坡知名景點。另外，台灣虎航也推出飛北海道冬季航班促銷，「台北－新千歲」增班今（10）日上午10:00開賣「2599元起單程未稅」。銷售期間為2024月9月10日10:00起至2024年9月11日23:59止、搭乘期間為2025年2月2日至2025年2月27日；航班時間依官網公告為主，日期及機位數有限，售完為止。