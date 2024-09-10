曾因5大案遭抨擊！郝龍斌如今卻拒上節目談柯文哲　背後原因曝光

民眾黨主席柯文哲選入京華城案，涉嫌在台北市長任內圖利威京集團，柯文哲上任後猛打前市長郝龍斌的五大案，但如今反而是柯文哲身陷囹圄。不過郝龍斌此時卻不願上節目談論柯文哲，曾任文建會主委、現為雲朗觀光集團總經理盛治仁透露，原因是因為郝龍斌不想落井下石。
盛治仁曾在郝龍斌市府擔任研考會主委、2009聽障奧運總執行長。他在臉書說，他日前和郝龍斌餐敘，有談話性節目最近力邀郝龍斌去談柯文哲其人其案，但是郝龍斌婉拒，原因很簡單，司法已經在辦，柯現在也很慘了，落井下石不厚道。做人不須錦上添花，也不要落井下石
盛治仁也說，柯文哲從政不久開始，他就因為柯說話方式、沒有政策、和不負責任等特質並不喜歡柯。柯所涉案件目前既然已經在司法審理中且已被羈押，怎麼還有一大堆含沙射影跟缺乏實體證據的事情在媒體不斷散布或抹黑。可怕的是這些訊息檢方也不能證實或否認，就會造成很大傷害。這部分他是堅決反對的。
盛治仁說，說這些不是為了柯主席，是為了台灣的司法和民主。對行政院前副院長鄭文燦的標準也該一樣。只要是沒有參與實際審判全盤閱卷的人，其實都無法掌握全面的狀況，要評論絕對可以，不管是支持或反對的一方都要根據已知的事實，並認知到自己只掌握了部分事實。
盛治仁也說看到一個現象，現在最大力嘲諷侮辱柯文哲的，有相當一部分都是當時支持他的人。無關對錯，只是感概。是柯變了，還是被騙了？看到一些作秀加羞辱的動作，例如送雞鴨便當到看守所，覺得真是沒必要。這樣羞辱人，晚上能睡得比較好嗎？一邊的羞辱可能引來另一邊的反彈，就有民眾黨支持者到民進黨部丟雞蛋。這樣的循環不令人樂見。
我是廣告 請繼續往下閱讀
盛治仁也說，柯文哲從政不久開始，他就因為柯說話方式、沒有政策、和不負責任等特質並不喜歡柯。柯所涉案件目前既然已經在司法審理中且已被羈押，怎麼還有一大堆含沙射影跟缺乏實體證據的事情在媒體不斷散布或抹黑。可怕的是這些訊息檢方也不能證實或否認，就會造成很大傷害。這部分他是堅決反對的。
盛治仁說，說這些不是為了柯主席，是為了台灣的司法和民主。對行政院前副院長鄭文燦的標準也該一樣。只要是沒有參與實際審判全盤閱卷的人，其實都無法掌握全面的狀況，要評論絕對可以，不管是支持或反對的一方都要根據已知的事實，並認知到自己只掌握了部分事實。
盛治仁也說看到一個現象，現在最大力嘲諷侮辱柯文哲的，有相當一部分都是當時支持他的人。無關對錯，只是感概。是柯變了，還是被騙了？看到一些作秀加羞辱的動作，例如送雞鴨便當到看守所，覺得真是沒必要。這樣羞辱人，晚上能睡得比較好嗎？一邊的羞辱可能引來另一邊的反彈，就有民眾黨支持者到民進黨部丟雞蛋。這樣的循環不令人樂見。
更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。