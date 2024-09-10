2萬小草集結挺柯文哲！他分析：辦不死的更強大　受傷的是民進黨

民眾黨主席柯文哲選入京華城案，涉嫌在台北市長任內圖利威京集團，遭羈押禁見。但民眾黨質疑檢調偵辦手段不公，號召柯文哲小草聲援，8日晚間萬人擠爆立法院旁的濟南路。作家漂浪島嶼說，司法震懾白營，逼出立院綠白合的空間全無，未來民眾黨將是立院反民進黨的最主力，沒人敢違逆。
漂浪島嶼在臉書說，柯文哲被羈押，綠營民代、媒體名嘴一面倒，宣稱民眾黨已垮台，小草開始反轉，變成回頭草投向綠營。但是事於願違，第一天開講聚集的草民，不是反轉，而是反彈！沒有羞愧的躲起來，反而憋了一肚子氣的群湧上街。
漂浪島嶼分析，柯案的問題在於，如果明確查獲金流，朝向貪瀆偵辦，人格一次崩盤，小草真會心碎潰散。但是以爭議容積法律，扣上圖利罪嫌，二度強硬羈押，就讓人覺得有硬辦硬關的政治辦案之嫌。
漂浪島嶼說，一路挨打挨抹的民眾黨，也是終於找到破口，將政黨醜聞，朝向司法不公訴求，名嘴硬抹、檢廉硬辦，加上違反偵查不公開原則的檢媒合流，充分提供白營出草的理由。
漂浪島嶼說，辦不死的更強大！案情發展至今，柯文哲會不會被關，司法過程很遙遠，也不確定。但是立即的效果，就是鞏固小草再團結，將集體憤怒精準指向民進黨政權。甚至在未來總統藍白合的議題上，也會經過這次震撼教育，思考合作輪替政權的可能，不然下次不知羈押那黨何人。
至於柯文哲，漂浪島嶼也說，關比不關幸福，在看守所裡少掉被圍堵的支支吾吾，還可培養司法冤獄的政治資歷，甚至配合全國小草大抓狂，出演絕食抗議悲情，到時全劇最高潮，連國際都會關心。事到如今，開始反轉，民眾黨一路悲催下去，頭痛受傷的是民進黨，至於國民黨就扛下民代收錢辦事的罪嫌，沒有戲份的看著藍鳥投向英勇抗綠的白營。
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漂浪島嶼分析，柯案的問題在於，如果明確查獲金流，朝向貪瀆偵辦，人格一次崩盤，小草真會心碎潰散。但是以爭議容積法律，扣上圖利罪嫌，二度強硬羈押，就讓人覺得有硬辦硬關的政治辦案之嫌。
漂浪島嶼說，一路挨打挨抹的民眾黨，也是終於找到破口，將政黨醜聞，朝向司法不公訴求，名嘴硬抹、檢廉硬辦，加上違反偵查不公開原則的檢媒合流，充分提供白營出草的理由。
漂浪島嶼說，辦不死的更強大！案情發展至今，柯文哲會不會被關，司法過程很遙遠，也不確定。但是立即的效果，就是鞏固小草再團結，將集體憤怒精準指向民進黨政權。甚至在未來總統藍白合的議題上，也會經過這次震撼教育，思考合作輪替政權的可能，不然下次不知羈押那黨何人。
至於柯文哲，漂浪島嶼也說，關比不關幸福，在看守所裡少掉被圍堵的支支吾吾，還可培養司法冤獄的政治資歷，甚至配合全國小草大抓狂，出演絕食抗議悲情，到時全劇最高潮，連國際都會關心。事到如今，開始反轉，民眾黨一路悲催下去，頭痛受傷的是民進黨，至於國民黨就扛下民代收錢辦事的罪嫌，沒有戲份的看著藍鳥投向英勇抗綠的白營。
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