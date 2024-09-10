珍妮佛羅培茲太愛炒話題？握手麥特戴蒙「想聊分居夫小班」遭打槍

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▲珍妮佛羅培茲（左）與麥特戴蒙握手，畫面看似溫馨，卻被揭露背後充滿心機。（圖／摘自Entertainment Tonight)

▲麥特戴蒙出席新片首映活動，卻被捲進好友的婚變風暴中。（圖／美聯社）

珍妮佛羅培茲與情牽20年的班艾佛列克，結婚才兩年就宣布要離異，堪稱今夏好萊塢最八卦的娛樂焦點之一。她馬上整理好心情，出席新片《Unstoppable》在多倫多影展的首映會，身為製片人之一的班艾佛列克沒有出席，由好哥兒們、也是製片人其中一位的麥特戴蒙代表到場，狗仔攝影拍到珍妮佛羅培茲與麥特戴蒙握著手、頭靠超近，似乎有番溫馨的對話，各方大為詫異，不敢相信彼此關係還這麼好，英國「每日郵報」稱這完全是珍妮佛想要炒話題，而麥特戴蒙並沒就範。麥特戴蒙與班艾佛列克的交情從小時候就開始，一直到現在都年過半百，依然沒有變質，堪稱好萊塢佳話。在班艾佛列克與珍妮佛羅培茲的婚變事件上，各方認定麥特戴蒙絕對站在班艾佛列克這一邊，儘管身為《Unstoppable》製片人之一，麥特在首映會上和主演珍妮佛有互動、無可厚非，但聊得這麼投機，還是令人感覺得稍嫌誇張，有歐美報導甚至宣稱「麥特戴蒙沒有不喜歡珍妮佛羅培茲，甚至講過自己對她有愛。」但英國「每日郵報」稱內部知情人士透露，珍妮佛羅培茲與麥特戴蒙看似親密聊天，其實珍妮佛一直想藉機把話題引導到班艾佛列克相關的內容上，算準各方媒體都是為此而來，若是她與班最好的朋友麥特談及此事，絕對會是傳遍全球網路的熱門焦點，哪知道麥特早就看穿了她的意圖，硬是不肯配合，堅決不背叛自己的兄弟，只表示很高興看到她沒有受到婚變的影響，也很感謝她參與這部電影，可是自己並不會討論到關於班的任何話題。珍妮佛羅培茲的「硬要」，反而讓她顯得有些尷尬。其實在她與班艾佛列克的婚姻中，外界都有這個印象：她很想讓彼此的結合製造源源不斷的話題，使兩人的演藝地位能夠更加穩固、甚至成為好萊塢的帝后，偏偏班對把私生活公開一點都不感興趣，常被拍到勉強配合的疲憊表情。早在兩人結婚之初，就有媒體因此不看好，最後果然成為他們婚姻破裂的原因之一。婚變到現在沒怎麼出席公開活動的班艾佛列克，也並沒很寂寞，除了永遠不會背叛他的麥特戴蒙，仍然作為他的強大後盾，他的前妻珍妮佛嘉納也時不時會前往探望，繼續把他當成家人。但班對珍妮佛嘉納的依賴，恐怕造成珍妮佛和目前另一半的感情風暴，已經有八卦刊物的雜誌稱班艾佛列克毀了珍妮佛嘉納的戀情，倒是珍妮佛完全沒有任何解釋，並不隨之起舞。