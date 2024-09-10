7-11中秋節出手了！美式20元、拿鐵28元　超殺優惠比買一送一便宜

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▲7-11中秋節會員專屬優惠，結帳前記得要報會員電話。（圖／7-11提供）

▲7-11中秋節寄杯咖啡組合520元，最高現省380元。（圖／7-11提供）

▲中秋烤肉新料理！蠟筆小新聯名款日本夾心起司炙烤後外皮金黃酥脆、內餡爆漿一吃就難以抗拒（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

7-11中秋節優惠出手了！自9月12日起至9月17推出「秋饗食光會員活動」，咖啡優惠有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元、英式紅茶4杯100元、黑糖珍珠撞奶2杯100元，還可疊加自帶杯折扣，相當於濃美式20元開了；濃萃拿鐵只要28元。並且門市每滿250元立折25元、滿1000元立折1100元，滿1000元再送衛生紙兌換券，優惠搭配使用，咖啡囤貨比買一送一更便宜。◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）◾指定商品滿250元折25元／500元折50元／750元折75元／1000元折110／ 2000元折220／ 3000元折330／4000元折440元／5000元折550元 單筆立折上限550元（中秋禮盒／CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品）◾使用 icash /icash Pay/悠遊付(卡) /Pi 拍錢包 單筆全額支付指定商品滿1000元，立折50元，限量各2萬筆，總筆數10萬，單筆交易折抵上限1次，每支付工具帳號不限折抵次數◾使用iPASS Money/LINE Pay單筆結帳金額滿1000元:iPASS MONEY回饋儲值金50元; LINE Pay回饋50元優惠券（限定下一筆交易滿51元使用）◾購買指定商品結帳金額滿1000元送贈品兌換券，可選抽取式衛生紙一串或好來薄荷牙膏，以及3M牙線棒◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選8杯520元，7.1折（原價90元、特價64元）◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選12杯520元，7.3折（原價60元、特價44元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）◾特大杯拿鐵11杯520元，6.9折（原價70元、特價48元）◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）7-11中秋節咖啡優惠，搭配會員滿額折抵優惠，記得先禮貌詢問店家是否開放紙本寄杯服務，以及滿千折抵活動是否額滿，換算後最優惠組合如下：◾濃萃美式(冰/熱) 4杯100元，一次購買10組，共計40杯，滿額加上指定墊子支付工具，最高可折160元，原價1000元、特價840元，單杯原價50元、特價21元，4.2折◾濃萃拿鐵(冰/熱) 3杯100元，一次購買10組，共計30杯，滿額加上指定墊子支付工具，最高可折160元，原價1000元、特價840元，單杯原價60元、特價28元，4.6折此外，今年中秋節必考美食，「日本夾心起司餃」年度限量日本製造直送，首度推出蠟筆小新聯名包裝，每袋內有9枚入。不僅可以退冰後直接優雅地品嚐起司，升級吃法則是放入氣炸鍋，以170度氣炸約6分鐘左右，外皮金黃酥脆、內餡爆漿的口感許多人一吃就愛上。適逢中秋節烤肉旺季，在聚會上端出日本夾心起司餃，稍做炙烤後即化身驚艷親友的一道小點心，增添中秋烤肉料理的豐富趣味。即日起在 SUNFRIEND MOUTH 官網獨家販售，10包箱購價1999元再享免冷凍運費。