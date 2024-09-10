通車不到4年！中捷公司資本額35億快燒完　明年起增資20億

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▲台中捷運通車3年半，35億的資本額已燒掉20幾億。（圖／台中市政府提供，2024,09.10）

台中捷運綠線通車3年多，受疫情肆虐及其他路線遲未開闢等影響，導致台中捷運公司連年虧損，35億的資本額明年恐燒完。台中市政府今天在市政會議通過中捷通車以來的首度增資案，將分3年編列預算、增資20億元。唯第2條捷運至少得等10年才能運轉，3年後勢必再面臨增資需求。台中捷運股份有限公司於2017年1月1日成立，由台中市政府完全持股，35億元資本額由市府視財政能力逐年編列到位，2021年 4月25日，第一條捷運綠線正式通車，由北屯總站行駛到高鐵台中站。由於僅一條捷運，初期又遇新冠疫情，中捷通車2年後已燒掉20億，去年疫情趨緩，年度虧損降至5.44億元，即便中捷運公司撙節開支，可望將今年虧損控制在6億多元，35億資本額仍只能撐到明年就燒光。中市府今（10）日上午開市政會議，由副市長黃國榮代替請假陪伴家人的市長盧秀燕主持，會中通過「台中捷運股份有限公司調增額定資本額評估計劃書」草案，自2025年度起，由市庫連續3年編列6億、7億、7億元預算，供中捷運公司營運所需。台中目前只有一條捷運，即使今年平均日運量提昇到4萬人，但路網未形成前，收支很難打平，然而捷運藍線的前期工程，預計明年才會動工，最快10年後才會通車，增資20億恐是杯水車薪。對此台中市交通局主祕郭志文指出，捷運公司在經營起步期致力開發附屬商品、提升品牌價值，目前先依中捷公司經營狀況，挹注符合的資金需求，以優化長期競爭力和獲利能力，至於永續經營，還是要靠早日建構路網。