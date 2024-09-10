鐵道迷快看過來！中華郵政發行「台灣鐵道觀光郵票」9/13起開賣

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為了推廣鐵道旅遊，中華郵政將發行台灣鐵道觀光郵票，包含台鐵仲夏寶島號、鳴日號觀光列車、林鐵夏依式蒸汽機車、糖鐵五分車，以及高鐵、北捷、桃捷和高捷等為郵票主角，1套有5枚，郵票面值均為28元，預計9/13起開賣。中華郵政不定時推出各種主題郵票，這次以鐵道旅遊為主題，推出台灣鐵道觀光郵票113年版，郵票圖案包含仲夏寶島號蒸汽郵輪式列車和鳴日號觀光列車為主題，背景為野柳女王頭、宜蘭龜山島、台東三仙台。以台灣高速鐵路列車為主題部分，背景為高雄85大樓、台南孔子廟、台南赤崁樓、台中公園、西門紅樓、台北府城北門。同時，中華郵政表示，此次郵票也出現台北捷運、桃園機場捷運、高雄捷運列車等主題，背景是國立故宮博物館、TAIPEI 101、桃園國際機場、蓮池潭風景區龍虎塔、高雄流行音樂中心；阿里山林業鐵路夏依式蒸汽機車及柴油機車主題，背景則是祝山車站、北門驛；糖業鐵路五分車主題，背景為橋頭糖廠園區俱樂部、蒜頭糖廠五分車站、溪湖糖廠五分車站。中華郵政表示，台灣鐵道觀光郵票一套有5枚，郵票面值皆為28元。配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡以及活頁集郵卡等各1批，提前在9/11發售。另製作預銷首日戳套票封，於郵票發行當日銷售。