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中職／夢幻聯動！富邦悍將跨界合作魔物獵人　領球迷進入狩獵世界

記者林之越/綜合報導

▲富邦悍將「好樂派對」主題日將在9月21、22日登場，要邀請悍將家人們換上最特別的服裝，一同參加百變之星爭霸戰，且更與《Monster Hunter Now》進行跨界合作，把新莊棒球場打造成狩獵世界。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將「好樂派對」主題日將在9月21、22日登場，要邀請悍將家人們換上最特別的服裝，一同參加百變之星爭霸戰，且更與《Monster Hunter Now》進行跨界合作，把新莊棒球場打造成狩獵世界。（圖／富邦悍將提供）
準備好換上你最搶眼的裝扮，一起來「好樂派對」來場華麗的狩獵吧！富邦悍將「好樂派對」主題日將在9月21、22日登場，要邀請悍將家人們換上最特別的服裝，一同參加百變之星爭霸戰，悍將更與《Monster Hunter Now》進行跨界合作，把新莊棒球場打造成狩獵世界，一邊享受緊張刺激的球賽，一邊體驗狩獵的快感，最震撼的跨界聯動即將登場！

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跨界合作魔物獵人　齊展開狩獵旅程

《Monster Hunter Now》是由Niantic 和 CAPCOM 共同合作下開發的魔物獵人系列手遊，一款可以在現實世界裡體驗《魔物獵人》系列樂趣的遊戲。玩家化身獵人，踏上冒險之旅狩獵現實世界中出現的魔物。

主題日兩天球場將有《Monster Hunter Now》主題牆等著獵人來一同合影，入場即贈聯名扇子，並有專屬攤位活動，完成任務即贈Monster Hunter Now 一起狩獵運動毛巾、限量資料夾、富邦悍將聯名紀念棒球、棒球帽！

活動時段還可和Fubon Angels和實況主綠寶、啾啾一起組隊狩獵魔物，以及眾多好康活動等你來參加，21日賽前更邀請 《Monster Hunter Now》遊戲製作人菅野千尋來到新莊為悍將開球！

▲主題日2天球場將有《Monster Hunter Now》主題牆，等著獵人來一同合影，入場即贈聯名扇子，並有專屬攤位活動，完成任務即贈Monster Hunter Now一起狩獵運動毛巾、限量資料夾、富邦悍將聯名紀念棒球、棒球帽。（圖／富邦悍將提供）
▲主題日2天球場將有《Monster Hunter Now》主題牆，等著獵人來一同合影，入場即贈聯名扇子，並有專屬攤位活動，完成任務即贈Monster Hunter Now一起狩獵運動毛巾、限量資料夾、富邦悍將聯名紀念棒球、棒球帽。（圖／富邦悍將提供）
百變之星爭霸戰　力拚超豐富好禮

悍將「好樂派對」怎麼可以少了變裝Party呢！這次特別舉辦「百變之星爭霸戰」，歡迎悍將家人們先將自己的變裝投稿報名參加預選（即日起開放報名，至9月18日中午12:00截止收件），通過預選的10名參賽者將在22日15:30賽前舞台活動，由 Fubon Angels 與悍將應援團進行百變之星決選，獲獎者將有機會獲得悍將球員實戰簽名球衣、全隊簽名大球等豐富好禮，更多活動詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

▲悍將這次特別舉辦「百變之星爭霸戰」，通過預選者將由Fubon Angels 與悍將應援團進行百變之星決選，獲獎者將有機會獲得悍將球員實戰簽名球衣、全隊簽名大球等豐富好禮。（圖／富邦悍將提供）
▲悍將這次特別舉辦「百變之星爭霸戰」，通過預選者將由Fubon Angels 與悍將應援團進行百變之星決選，獲獎者將有機會獲得悍將球員實戰簽名球衣、全隊簽名大球等豐富好禮。（圖／富邦悍將提供）

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