明年澎湖駐軍減少15%？國防部：受到少子化與企業徵才影響

我是廣告 請繼續往下閱讀

明年度國防預算書日前已送抵立院，中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，明年駐守外島國軍的「預算員額」中，義務役人員數量將從今（113）年的175人，暴增為725人，是今年的四倍，但是澎湖明年度駐軍大幅減少1092人，相當於2個營的兵力，減幅高達15％。對此，國防部官員今（10）日證實澎湖駐軍減少，主因是少子化與企業徵才等因素影響。揭仲指出，114年國防預算書顯示，駐守澎湖等離島守軍的「預算員額」，由113年的7185人，遽減為114年的6093人，大幅減少1092人，相當於2個營的兵力，減幅高達15％；其中志願役由113年的6660人遽減為114年的5835人，義務役由113年的525人遽減為114年的258人。揭仲研判，在114年離島守軍「預算員額」是志願役與義務役「雙減」的情況下，顯示114年「預算員額」大減15％的主因，可能是國防部有計畫地裁減澎湖等離島兵力，而非志願役人員快速流失，但確切原因有待國防部說明。國防部今日例行記者會上，媒體詢問澎湖駐軍大幅減少15%一事，資源司財務資源處處長高志雄少將表示，114年編列義務役役男員預算員額，是參考到113年役男徵集結訓後分發外離島人員比例來推估；澎湖員額減少15%主要是受到近年來少子化趨勢、社會企業徵才等因素影響，因此酌審現役人數與退補情形後，下修114年度志願役員額，國軍是以達成防衛作戰為主，來考量編設必要之部隊，由於預算員額是浮動性，現階段澎防部目前無編組調整之規劃。媒體詢問澎湖編現比是否偏低，陸軍參謀長陳建義中將表示，陸軍對於外離島守備編現比一直非常重視，在澎湖、金門、馬祖與東引並沒有編現比偏低的情況。