颱風最新動態整理！「貝碧佳、葡萄桑」生成時間、路徑、雨區出爐

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▲今日上午，台灣東方一連出現2個「熱帶性低氣壓」，發展到明日都有增強為輕度颱風的可能。（圖／中央氣象署）

▲台灣未來一週天氣仍較不穩定，低壓帶、颱風外圍的影響，民眾要特別注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

▲AI模式預測顯示，下週不排除「同時可能有3個颱風」的存在，分別是貝碧佳、葡萄桑、蘇力。（圖／賈新興YouTube）

颱風、低氣壓會在未來一週主導台灣天氣！今（10）日有2個「熱帶性低氣壓」形成，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，兩者都有成為颱風的可能，且太平洋還有更多熱帶擾動在發展，，未來路徑都有靠近台灣趨勢，天氣變化、不確定性大，請民眾多留意天氣預報。今天清晨2時、8時，台灣東方接連出現熱帶性低氣壓TD14和TD15，伍婉華說明，TD15較靠近台灣，目前位置在台北東北方400公里的海面，以「西北西轉偏西」的方向通過台灣北部海域後，。不過和TD14相比，TD15成為颱風的機率較低。TD14目前則是在菲律賓東方海域，整體發展條件在海溫暖、垂直風切小的情況下，高機率成為颱風，，但後期預報不確定性高。TD14和TD15先變成輕颱者，將被命名為「貝碧佳」，後者則是「葡萄桑」。伍婉華提及，今天至明天清晨，受到熱帶低氣壓TD14的外圍雲系影響，，且有較大雨勢；中南部和各地山區有午後雷陣雨，中南部有較大雨勢；花東地區全天也不定時有零星降雨，近期地震頻繁，山區務必注意較鬆脫的土石。，全台多數地區陽光露臉，午後西半部、東半部山區有午後短暫陣雨，中南部注意較大雨勢，，風向轉為「偏東風」，迎風面的東半部有降雨，大台北地區也有零星短暫降雨，中南部午後雷陣雨，。週末至下週一（9/14至9/16），整個低壓帶影響變明顯，降雨範圍變廣，實際降雨的強度如何？未來幾天要特別觀察颱風和低氣壓的狀態，，中秋節（9/17）後的天氣也是如此。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，週末在菲律賓東方海域將會有新的熱帶性低壓發展，若今天生成的兩個熱帶低氣壓都分別增強為「貝碧佳、葡萄桑」颱風，AI模式預測顯示，蘇力會朝南海的方向移動，且，不過超過3天後的颱風路徑預測，變動度非常大，民眾可先得知有此消息，等颱風正式生成後，路徑預測會越來越穩定。