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山本由伸11日傷癒復出首戰小熊！球數有限制　復健不忘請豪華大餐

記者路皓惟/綜合報導

▲ 道奇「日籍最強投」山本由伸於9月11日先發出戰小熊，睽違3個月重新回到大聯盟投手丘。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 道奇「日籍最強投」山本由伸於9月11日先發出戰小熊，睽違3個月重新回到大聯盟投手丘。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸自右肩旋轉肌受傷休息約3個月後，將於明（11）日掛帥先發出戰芝加哥小熊隊，這也是山本自6月以來首次回到大聯盟投手丘。山本由伸表示，復出戰的投球數將有限制，不會投到100球。此外，他在復健期間也自掏腰包大方請小聯盟球員吃大餐。

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山本由伸強勢回歸　用球數控制100內

山本由伸自6月16日對上看堪薩斯皇家隊後便因傷休養，經過長時間的復健與調整，8月28日和9月3日分別在小聯盟3A進行兩場復健賽，恢復狀況佳。

明日道奇與小熊系列戰，山本由伸與今永昇太將上演「日投大對決」對於即將復出大聯盟，山本表示興奮又期待，「我已經做好了準備，雖然不會一次投到100球，但我會專注於每一球的投球。」

投手最高身價　小聯盟復健按慣例請大餐

另外，山本由伸在復健期間於小聯盟登板時，依照傳統慣例，大聯盟球員都會特別準備大餐給小聯盟選手，山本由伸笑說：「應該是準備了牛肉、龍蝦和壽司吧，不太記得了。」

這也讓人聯想到達比修有過去在小聯盟登板時，曾自掏腰包請球員吃飯，就連對手也不例外，讓教士休息室經理Sam Lewis，賽後特別在社群上發文感謝達比修有。

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