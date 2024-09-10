國安局水電費預算增16%！藍委酸：花納稅錢吹冷氣只會認知作戰

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近年電價調漲，民眾看緊荷包不捨得開冷氣，不過，國安局明年度預算水電費用竟暴增1,318萬元，漲幅高達16%。對此，國民黨立委李彥秀痛批，「花人民納稅錢毫不手軟」，冷氣吹太多的結果就是，所有國安問題窮得只剩下「認知作戰」四個字。李彥秀說，電費飆翻天，全民苦哈哈，在家捨不得開空調，假日還要去百貨商場蹭冷氣，國安局果然比較尊貴，完全不會虧待自己，明年度預算大筆一揮，水電費用暴增1,318萬元，漲幅高達16%，吹公家的冷氣毫不心軟，花人民納稅錢毫不手軟。李彥秀認為，冷氣吹太多的結果就是，所有國安問題窮得只剩下「認知作戰」四個字。「金玉其表，敗絮其中，」明年度中央政府總預算將達到3.15兆元，這是2017年政府總預算1.93兆的1.63倍。李彥秀直言，這麼短的時間，中央政府支出膨脹如此迅速，從陸委會捐贈海基會預算暴增四成，到國安局浮編水電費用，「魔鬼都在細節裡，」在野黨一定努力為人民看緊荷包。