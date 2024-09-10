篠崎泫曬美國球場美照！突問：轉職啦啦隊好嗎　釣出慈妹2字回應

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▲女星篠崎泫長相甜美、性格直率，擁有大批死衷粉絲，和網紅Toyz交往後仍然人氣不減，一舉一動都話題十足。（圖／篠崎泫IG）

▲篠崎泫在IG曬出在美國看球賽的美照，發問自己是否要轉職去當啦啦隊。（圖／篠崎泫IG）

女星篠崎泫長相甜美、性格直率，擁有大批死衷粉絲，和網紅Toyz交往後仍然人氣不減，一舉一動都話題十足，日前她曬出自己在美國舊金山巨人隊球場的照片並發問：「轉職去當啦啦隊好咪？」貼文一出，立刻釣出啦啦隊女神慈妹、陳伊等人歡迎她加入，雙方互動立刻引發網友熱烈討論。篠崎泫在IG曬出在美國看球賽的美照，只見她身穿黑色小可愛搭配牛仔褲以及牛仔外套，對著鏡頭露出招牌微笑，她也在文中開玩笑發問：「轉職去當啦啦隊好咪？實習第一站舊金山，舊金山球場真的好美呀。」並提醒大家頻道有她舊金山旅遊的完整影片，啦啦隊成員陳伊也回應：「好啊！」慈妹更直呼：「快來！」篠崎泫外型亮眼，不少網友都認為她十分適合斜槓當啦啦隊，一番話立刻引起熱烈討論，「妳去當啦啦隊是要害多少人沒工作我就問」、「不知道怎麼選，失業肯定是不會，你長得算很頂，但是很熱、很累、會曬黑」、「也太正的啦啦隊員」、「妳很適合」、「好像不錯」、「來跳來跳，我要進場。」事實上，篠崎泫認愛Toyz後話題不斷，男方因為販售大麻煙彈遭判刑，目前正在監獄中，小倆口不得不分隔兩地，日前她在節目上分享和Toyz的相處細節，坦言去探監時都會摸著玻璃落淚，儘管在公開戀情後雖然丟失了很多機會，但她就是不想再藏了，「反正也藏不住了。」篠崎泫也坦言，他們不太會在面談時傾訴情意，「他一定知道我很想他。」透露自己都會寫信給對方。