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U23世界盃棒球賽／中國隊4：1爆冷淘汰澳洲！壓線闖入超級循環賽

記者林之越/綜合報導

▲U23世界盃棒球賽A組預賽，地主中國隊以4：1爆冷擊敗澳洲，在比較得失分後，確定以3勝2敗戰績，晉級超級循環賽。（圖／翻攝自WBSC官網）
▲U23世界盃棒球賽A組預賽，地主中國隊以4：1爆冷擊敗澳洲，在比較得失分後，確定以3勝2敗戰績，晉級超級循環賽。（圖／翻攝自WBSC官網）
中國隊闖入超級循環賽！U23世界盃棒球賽在今（10）日進行預賽後一天賽事，世界排名第24的中國隊，爆冷以4：1擊敗世界排名第15的澳洲，雙方戰績都是3勝2敗，且在比較得失分後，中國隊壓線闖入超級循環賽，晉級本屆前6強賽事。

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預賽2戰爆冷勝出　中國隊地主之姿晉級

事實上，中國隊在預賽第3戰，就曾爆冷以4：3扳倒世界排名11的哥倫比亞，搶下關鍵的小組賽第2勝。本場面對已手握3勝的澳洲，雖然中國隊在2局上被Zak Skinner的安打先馳得點，但周奕在2局下擊出陽春砲，立刻將比分追平。

雙方一路鏖戰到5局下，中國隊趁著澳洲投手陷入亂流，接連靠著內野滾地球、突襲短打以及對手失誤，跑回分數，攻下3分大局，一舉將比分超前。最終，中國隊在7局派出王翔接替登板，幫助中國隊守住勝利，以4：3擊敗澳洲。

該場比賽過後，中國隊、澳洲隊在預賽都以3勝2敗作收，但中國隊總失分為17分，大幅領先澳洲隊的27分，成為繼強權波多黎各、日本後，第3支晉級超級循環賽的A組隊伍。過去2屆U23世界盃，中國都因疫情退賽，本次首度擔任地主國，就直接闖入前6強的超級循環賽，令人相當意外。

▲U23世界盃棒球賽，中國隊在預賽第3戰，以4：3扳倒世界排名11的哥倫比亞，收下重要1勝。（圖／翻攝自WBSC官網）
▲U23世界盃棒球賽，中國隊在預賽第3戰，以4：3扳倒世界排名11的哥倫比亞，收下重要1勝。（圖／翻攝自WBSC官網）


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