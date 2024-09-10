U23世界盃棒球賽／中國隊4：1爆冷淘汰澳洲！壓線闖入超級循環賽

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲U23世界盃棒球賽，中國隊在預賽第3戰，以4：3扳倒世界排名11的哥倫比亞，收下重要1勝。（圖／翻攝自WBSC官網）

中國隊闖入超級循環賽！U23世界盃棒球賽在今（10）日進行預賽後一天賽事，事實上，中國隊在預賽第3戰，就曾爆冷以4：3扳倒世界排名11的哥倫比亞，搶下關鍵的小組賽第2勝。本場面對已手握3勝的澳洲，雖然中國隊在2局上被Zak Skinner的安打先馳得點，但周奕在2局下擊出陽春砲，立刻將比分追平。最終，中國隊在7局派出王翔接替登板，幫助中國隊守住勝利，以4：3擊敗澳洲。過去2屆U23世界盃，中國都因疫情退賽，本次首度擔任地主國，就直接闖入前6強的超級循環賽，令人相當意外。