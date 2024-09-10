小磨坊「小茴香子」檢出農藥超標3倍　2.4萬公斤全遭退運

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食藥署今（10）日公布最新邊境查驗不合格品項共13項，其中知名調味料品牌小磨坊自中國輸入的「小茴香子B」檢初農藥殘留含量不符規定；另好之味國際貿易公司自埃及進口的「胡荽子粉」則檢出蘇丹色素一號及四號，已按規定在邊境全數銷毀不得退運。食藥署表示，邊境查驗的13件不合格品項，有2項辛香料不合格，其中由小磨坊由中國輸入「小茴香子B」，檢出農藥賽洛寧0.12 ppm殘留，高於賽洛寧定量極限0.03ppm，被判定不合格，24000公斤按規定退運或銷毀。另好之味國際貿易有限公司自埃及進口的「胡荽子粉」，含有非法的蘇丹紅一號、四號，共2040公斤已按規定在邊境銷毀不得退運。此外，食藥署公布的不合格項目中，有多項因農藥殘留不符規定，包含日本蜜柑、越南新鮮青花菜、西洋香芹、埃及牛膝草、泰國香菜、日本鮮南瓜、中國玫瑰花等，皆檢出農藥殘留含量不符規定。另有越南海鮮用調味醬漂白劑不符規定，以及印尼炸雞用調味醬甜味劑含量不符規定。