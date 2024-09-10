林若亞低調嫁賈靜雯前夫！8年來罕見同框孫志浩　粉絲大讚：超美

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▲林若亞（左一）和孫志浩（右二）受邀朋友慶生派對，和好友們合影。（圖／Ariel IG）

▲林若亞（右下）和孫志浩女兒梧桐妹（右上）感情很好。（圖／梧桐妹 IG）

47歲女星林若亞和賈靜雯前夫孫志浩在2016年結婚，婚後她相當低調，鮮少公開露面，連社群帳號都已經4年沒有更新，讓人十分好奇她的動態，昨（9）日她和孫志浩一同出席好友的慶生趴，雖然本人並沒有PO照分享，但在多位好友的貼文中都能看到他們的身影。「馬桶小開」邱士楷老婆Ariel替名媛好友舉辦的慶生趴，綜藝大哥徐乃麟也受邀，特地和老婆一起飛往上海送上祝福，孫志浩和林若亞也一同出席。慶生會後徐乃麟在臉書開心PO出多張照片並配文寫道：「來上海參加朋友的生日晚宴，晚上搭遊艇遊黃埔江，埔東埔西兩岸的夜景真的是超級無敵的美。」其中一張和孫志浩夫妻倆的合照吸引了網友的注意，照片中的孫志浩身穿白色西裝，林若亞則是一襲黑色禮服，優雅十足。有網友怕其他人認不出，還親切在底下幫忙說明：「白西裝男是賈靜雯前夫，夫妻也保持的很好」、「她是名模，林若亞啊！」，這才有人發現並大讚：「真的欸！還是那麼漂亮！」，此外慶生趴主辦人Ariel也在IG上分享了和夫妻倆的合照。林若亞以模特兒出道，也演過《新兵日記》、《醉後決定愛上你》等多部戲劇作品，在2012年與孫志浩戀愛、2016年結婚至今8年來幾乎沒有出現在螢光幕前，重心都放在家庭。她和孫志浩與賈靜雯的女兒梧桐妹（Angel）也相處融洽，梧桐妹曾說她是「最愛的Novia（林若亞英文名）阿姨」，還曾向攻擊孫志浩和林若亞的網友霸氣喊話：「不認識他們就不要說他們有多壞，他們什麼都沒有做，希望我在這裡把這件事情澄清」，強調孫志浩和林若亞都是自己非常愛的人。