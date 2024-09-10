iPhone16了無新意？華爾街分析師難掩失望　已先展望明年

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蘋果秋季發表會於台灣時間10日凌晨登場，新品包含外界矚目的iPhone 16系列、Apple Watch與AirPods，新系列價格並沒有漲價，不過，先前受到關注的AI功能並未一次到位，華爾街分析師也認為蘋果新機新功能表現平平，已先展望明年。根據MarketWatch報導，華爾街分析師原先預期的蘋果新品漲價並未如預期實現，蘋果執行長庫克（Tim Cook） 很可能希望產品不漲價能增加銷量。美國市場研究公司Forrester Research分析師胡桑(Thomas Husson)指出，新版Siri還不能改變人們與周遭世界的互動方式，但他也提到，有明顯的跡象表示，Siri最終將變得更像數位代理人，利用設備上的資訊和個人背景訊息來提供新的多模式體驗。一些關注蘋果的分析師指望蘋果在新款iPhone系列添加Apple Intelligence後，能夠帶動營收大幅成長，但美國市場投資研究公司CFRA Research分析師奇諾(Angelo Zino)在一份客戶報告中指出，對於蘋果新機高階款定價沒變，以及AI推出進度缺乏細節感到失望。華爾街投行Evercore ISI的分析師則指出，iPhone 16新功能可表現的地方有限，明年推出的次世代機型可能才有較佳表現的可能性，並預估明年秋天發表的iPhone 17將能為蘋果展開循環周期，現在只是剛開始。