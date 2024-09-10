蘋果發表會／iPhone 16系列4款都沒漲價　台灣周五預購、9/20開賣

中華電信iPhone 16「下午3點」搶先預購！四款新機都有：限2小時

記者周淑萍/綜合報導

▲iPhone 16 系列中秋過後即將開賣，預料電信商這兩天都會端出資費方案供民眾選擇。（圖／NOWnews資料照片）
▲iPhone 16 系列中秋過後即將開賣，預料電信商這兩天都會端出資費方案供民眾選擇。（圖／NOWnews資料照片）
蘋果最新iPhone16系列於台灣時間今（10）日凌晨正式發表，今年預計推出包含iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 4款全新機型，想要換機的民眾不少人已經再等資費出爐，預料應該這兩天就會掀起一波資費戰。中華電信提早在蘋果官方預購前，搶先推出「限量網路預約」，今下午3點起開放，活動僅提供2小時，只到下午5點為止。

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中華電信宣布今日下午3點～下午5點，開放iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max限量網路預約。此外，也宣布9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 16系列。不只有新iPhone，新款Apple Watch，包含Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬新款也會在9月20日於上述指定銷售據點與網路門市陸續開賣。

▲台灣大哥大開賣iPhone 15全系列機款。（圖／品牌提供）
▲台灣大哥大每年開賣活動都沒有缺席，預料今年iPhone 16開賣也會有熱鬧活動舉辦。（圖／品牌提供）
遠傳電信暫時沒有推出預約活動，會和Apple官網同步於9月13日晚上8時起開放預購，並從今(10)日上午11時起，推出限時24小時快閃調查，只需線上完成今年最愛iPhone 16機款問卷，就有機會獲得最新iPhone16。

台灣大哥大同樣宣布9月13日(五)晚上8點起myfone門市、myfone網路門市開放預購 iPhone 16 系列，申辦5G指定專案搭購 iPhone 16，最高贈3,000元mo幣；在myfone網路門市申辦再加碼最高送1,000元mo幣，還能抽11吋iPad Air、1,000元myfone online電子禮券。

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