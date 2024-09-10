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柯文哲USB「1500沈慶京」誰洩密？郭正亮：北檢應把內部人辦了

記者余祥／台北報導

▲民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，外界質疑北檢洩密給特定媒體。（圖／資料照片）
▲民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，外界質疑北檢洩密給特定媒體。（圖／資料照片）
民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭羈押禁見，有媒體獨家揭露檢廉第一次搜索柯文哲住家時扣走關鍵USB，裡面有神秘帳冊記載「2022/11/1小沈1500沈慶京」。對此，前立委郭正亮9日表示，北檢如果要自清，請約談媒體，去找一下北檢誰在惡意洩密，把內部的人給辦了，如果北檢沒動作，請NCC動作吧，要約束媒體，這些都要列入規範。

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郭正亮說，檢方現在積極在找金流，這就意味著金流可能還是沒有進展，不過，最近有媒體自稱找到USB的Excel檔，說是1500萬的帳冊，如果那個記者所講屬實，USB是檢廉8月30日搜索的時候就找到了，那時候台北地院還沒開庭，兩個法官難道都沒看到這個資料嗎？北檢用違背職務受惠還有圖利聲押柯文哲，後來兩個法官的認知都是圖利，他不相信北檢不把USB的資料給法官看，這不合常理。

郭正亮還提到，有一個媒體寫了「1500沈慶京」不是時間下午3點，因為他們去查了柯文哲當天的行程，沒時間見到沈慶京，因此，北檢如果要自清，請約談媒體，去找一下北檢誰在惡意洩密，把內部的人給辦了，如果北檢沒動作，請NCC動作吧，要約束媒體，這些都要列入規範。

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