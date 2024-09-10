蔡正元暗指馬郁雯陪睡！李正皓怒轟垃圾要幫忙提告：一個都跑不掉

民眾黨主席柯文哲選入京華城案，涉嫌在台北市長任內圖利威京集團，遭羈押禁見，檢調在柯文哲家中搜到「1500」隨身碟，疑似是收賄證據。三立新聞記者馬郁雯說，她可以篤定1500指的是1500萬，且她百分之兩百信賴消息來源，她檢調線經營七年，並有跟不同人進行查核。前立委蔡正元暗酸馬的消息來源是靠陪睡，政治評論員李正皓嗆，要幫馬郁雯提告。
蔡正元在中天主播盧秀芳主持的政論節目中影射馬郁雯。李正皓在臉書說，媒體與線路的經營就一定要靠金流與陪睡？這麼垃圾的話蔡正元說的出來？這麼垃圾的內容中天報導的出來？這麼垃圾的言論從蔡正元嘴巴說出，「盧秀芳妳身為一個女性主持人、女性新聞從業人員，妳聽到蔡正元這麼垃圾的話妳不制止？妳還附和？」
李正皓說，「盧秀芳妳沒有跑過新聞嗎？妳跑新聞時是怎麼經營妳的線路的？如果有人用陪睡來質疑妳經營線路的方法，妳的感受如何？我跟馬郁雯討論過了，我不會搞什麼限期三天下架這種事，拜託你中天千萬不要下架，我的律師借馬郁雯用，明天正式提告：中天、盧秀芳辣晚報製作團隊、蔡正元、盧秀芳，一個都跑不掉，一群垃圾。」
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李正皓說，「盧秀芳妳沒有跑過新聞嗎？妳跑新聞時是怎麼經營妳的線路的？如果有人用陪睡來質疑妳經營線路的方法，妳的感受如何？我跟馬郁雯討論過了，我不會搞什麼限期三天下架這種事，拜託你中天千萬不要下架，我的律師借馬郁雯用，明天正式提告：中天、盧秀芳辣晚報製作團隊、蔡正元、盧秀芳，一個都跑不掉，一群垃圾。」
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