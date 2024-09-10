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加密貨幣福音？如果川普當選　外媒：比特幣年底可能漲至9萬美元

國際中心蔡姍伶／綜合報導

▲美國前總統川普向來對加密貨幣相當支持，曾多次發表相關政策言論。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普向來對加密貨幣相當支持，曾多次發表相關政策言論。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選剩不到2個月就要登場，經紀商伯恩斯坦（Bernstein）表示，如果美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，比特幣（BTC）預計將在今年年底創下新高。

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根據《商業內幕》報導，伯恩斯坦在週一的研究報告中聲稱，如果川普在11月的大選獲勝，比特幣有望在12月創新高，幣價在第4季可能觸及8至9萬美元。

▲中檢匯入2億5千萬比特幣至「扣案虛擬資產監管系統平台」（圖/pixabay）
▲加密貨幣市場普遍看好川普若贏得本屆美國大選，包含比特幣在內的虛擬貨幣發展。（示意圖／pixabay）
伯恩斯坦指出，川普對加密貨幣日益增長的支持，都表明他治下的監管環境，應該會比賀錦麗（Kamala Harris）更友善，畢竟他曾多次揚言要將美國打造成「世界比特幣和加密貨幣之都」，數位貨幣在他的政策演說中頻頻出現，過去2年還曾發布多款系列NFT；反觀賀錦麗則幾乎沒有提到加密貨幣。

伯恩斯坦的分析師楚加尼 (Gautam Chhugani) 認為，加密貨幣是一種罕見的例子，該行業的走勢可能會因選舉結果漲跌；而川普給加密貨幣帶來的巨大潛力，在於積極的監管環境，將有利於消除部分政策風險，從而挪開數位資產與傳統資產競爭機構流動的障礙。

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