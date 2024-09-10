李亦伸專欄／從周儀翔事件看台灣籃球不能說的公開秘密：喝酒文化

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▲桃園璞園領航猿周儀翔因酒駕恐怕斷送生涯。（圖／記者葉政勳攝）

周儀翔酒駕、呂政儒被罰50萬！沒人喜歡看到球員出事，酒駕、攜大麻、場外言行失序、影響社會觀瞻、約砲上社會新聞。過去四年職籃球員薪水一下子多了2倍、3倍、4倍，薪水暴增超乎想像，金錢來的更容易，好像錢從天上掉下來，球員日子過得太爽，當日子過得太爽又缺自律，許多球員普遍缺少自我認知和責任感，心存僥倖，很多不可預期意外接二連三發生。陪老闆喝酒，徹夜跟球團總管、顧問喝酒，球員之間共同生活方式和交集也是喝酒，老球員帶著年輕球員喝酒，很難避免更難拒絕，甚至已經成為一種不成文慣性，球隊球員都不能對外說的秘密。台灣還是有很多自律自愛又努力球員，但指標球星和國手級球員三番兩次失控不成熟場內場外失序言行，始終讓台灣職籃和台灣籃球形象一再受到打擊。一個長年自律有責任感球員，應該很難凸槌，那是對自己、對球隊、對企業、對台灣籃球產業和對球迷的責任與承擔。前人+企業老闆為當代球員創造「台灣籃球最好世代」，每個人都要懂得珍惜感恩，並且有責任把這種文化和認知+自律傳承下去給年輕人和未來世代。除了想盡辦法贏球和追求高薪，台灣職籃需要學會和累積的職業運動文化+素養+秩序+自覺+責任，還有很長的路要學要走。所有一切都該從球星、資深老球員、國手級戰將以身作則，絕對自律，形成文化和感染力，台灣籃球才能累積真正文化，扭轉形象建立觀瞻。台灣職籃已經走過四年，凸槌的事和意外應該要愈來愈少，聯盟、企業、球團、教練、球員都有責任一起面對共同承擔。