Lulu正式回應〈蘑菇濃湯〉風波！不在意青峰退追IG：關係來來去去

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▲Lulu今（10）出席巧克力工廠宣傳活動。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲Lulu解釋在金曲獎表演〈蘑菇濃湯〉的原因。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

女星Lulu黃路梓茵先前在第35屆金曲獎擔任主持人，演唱爆紅兒歌〈蘑菇濃湯〉開場，沒想到引發外界砲轟，由於蘇打綠主唱青峰曾揚言抵制這首歌曲，更是被發現IG直接取消關注Lulu。對此，Lulu今（10）出席巧克力工廠宣傳活動，首度正式回應此事，坦言沒有發現青峰有退她追蹤，「退追就退追我也不會怎麼樣，每個人角度不一樣，關係就是來來往往。」事件起因於Lulu在金曲典禮上表演〈蘑菇濃湯〉，然而這首兒歌備受爭議，因為是青峰前經紀人林暐哲公司的作品，加上雙方早已對簿公堂，在Lulu風波爆發後，有網友發現青峰已經將Lulu退追。提及金曲獎上的風波，Lulu無奈表示：「本來每次做典禮都戰戰兢兢，很多事都不可控，不知道會發生什麼事，但我百分之百盡力了。」她強調典禮上每個橋段都是自己花了最大力氣去編寫，對於有建設性的建議會聽取，「這個行業太難了，只能保守好自己這部分。」但她也坦言，對於風波會延燒那麼久還是有嚇到。Lulu解釋，當初會想表演〈蘑菇濃湯〉這首歌曲，純粹是因為這屆金曲獎有很多歌手都生寶寶，加上自己的歌喉還算不錯，她直言還是會在乎酸民的留言，「10個稱讚1個罵你的，就會看罵你的，這個工作就是養身修性，這個拿捏很難。」至於是否有發現青峰退她追蹤？Lulu也表示：「我自己也沒有發現，退追就退追我也不會怎麼樣。」認為大家只是角度不同，關係本來就是來來去去。